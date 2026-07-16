Razer prezentuje kolekcję na 30-lecie Pokémon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer prezentuje kolekcję Razer | Pikachu & Eevee, stworzoną we współpracy z The Pokémon Company International. Kolekcja jest już dostępna na Razer.com, w sklepach RazerStore na całym świecie oraz u wybranych partnerów. Kolekcja czerpie z zabawowej natury Pikachu i Eevee, wnosząc do codziennych setupów lekkość i dobry humor. Premiera przypada na jubileuszowy, 30. rok istnienia marki Pokémon i jest ukłonem w stronę dwóch najbardziej lubianych bohaterów całej serii. Barwne detale spotykają się tu ze znaną wydajnością Razera, a całość wpasowuje się naturalnie w granie, pracę i wszystko, co pomiędzy.







Razer Kraken V4 X – Pikachu & Eevee Edition

Lekka konstrukcja, miękkie, aksamitne nauszniki i delikatne podświetlenie Razer Chroma RGB. Te przewodowe słuchawki gamingowe oferują wyrazisty dźwięk, inspirowany radosnym usposobieniem Pikachu i Eevee.



Razer Ornata V3 Tenkeyless – Pikachu & Eevee Edition

Rozświetl każdą sesję niskoprofilową klawiaturą gamingową z klikającymi przełącznikami mecha-membranowymi, które zapewniają błyskawiczną reakcję. Do tego figlarny underglow Chroma RGB i magnetyczna podpórka pod nadgarstki, dbająca o komfort przez cały dzień.



Razer Cobra – Pikachu & Eevee Edition

Kompaktowa i responsywna. Ta lekka, przewodowa myszka gamingowa skrywa ultrawytrzymałe przełączniki optyczne, iskrzące efekty Chroma RGB i wyważoną kontrolę, dzięki której Twoje ruchy w dynamicznych grach będą wyjątkowo skuteczne.



Razer Gigantus V2 – Medium – Pikachu & Eevee Edition

Dwie ikony, jedno zwycięskie combo. Uzupełnij zestaw miękką podkładką pod mysz, która łączy teksturowaną powierzchnię z tkaniny micro-weave z antypoślizgowym spodem – dla płynnych ruchów i pewnej kontroli.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Kraken V4 X – Pikachu & Eevee Edition: 109.99 USD / 119.99 EUR (sugerowana cena detaliczna)

Razer Ornata V3 Tenkeyless – Pikachu & Eevee Edition: 119.99 USD / 129.99 EUR (sugerowana cena detaliczna)

Razer Cobra – Pikachu & Eevee Edition: 49.99 USD / 54.99 EUR (sugerowana cena detaliczna)

Razer Gigantus V2 – Medium – Pikachu & Eevee Edition: 29.99 USD / 34.99 EUR (sugerowana cena detaliczna)





























źródło: Info Prasowe - Razer