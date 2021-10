Razer prezentuje komponenty PC zaprojektowane dla entuzjastów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj Razer Kunai, Razer Hanbo, Razer Katana i Razer PWM Fan Controller, nowe wysokowydajne komponenty PC zaprojektowane z myślą o entuzjastach, którzy chcą budować najlepsze komputery stacjonarne do gier. W skład nowych urządzeń wchodzą: najnowocześniejsze hydrauliczne wentylatory PC, chłodzenie wodne AIO oraz wiodące w branży zasilacze z certyfikatem Platinium. Wszystkie nowe komponenty zapewniają maksymalną wydajność i możliwości dostosowywania do własnych potrzeb . Nowe komponenty zostały zaprojektowane tak, aby spełniać najwyższe standardy niezawodności, przy jednoczesnej łatwości obsługi za pomocą oprogramowania typu plug-and-play, które da łatwy dostęp do informacji o temperaturach komputera.







Co więcej, te wysokowydajne produkty są wspierane także przez Razer Synapse i wyposażono je w adresowalne oświetlenie RGB (aRGB) po to, aby zapewnić bardziej wciągające wrażenia podczas grania.



Razer Kunai to wysokiej klasy wentylatory do obudowy PC z najnowszą w branży technologią korzystającą z łożysk hydraulicznych. Te nowatorskie wentylatory zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności przepływu powietrza i zoptymalizowane pod kątem możliwie najlepszego chłodzenia komputera przy jednoczesnym ograniczeniu hałasu. Wentylatory, dostępne w rozmiarach 120-milimetrów i 140-milimetrów, zostały wyposażone w diody LED z szeroką gamą opcji podświetlenia aRGB.



























Źródło: Info Prasowe / Razer

to chłodzenie wodne typu „wszystko w jednym” (all-in-one, AIO) dostępne z adresowalnym podświetleniem RGB. Urządzenie powstało w partnerstwie technologicznym pomiędzy firmą Razer i Asetek. Wykorzystano w nim najnowocześniejsze rozwiązania, zapewniające maksymalną wydajność chłodzenia procesorów. Hanbo będzie dostępne w rozmiarach 240-milimetrów i 360-milimetrów. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji wlotu pompy, która zapewnia cichą pracę i większą niezawodność, chłodzenie cieczą gwarantuje niezawodną wydajność w grach. Razer Hanbo jednocześnie wzbogacono o konfigurowalne i adresowalne oświetlenie RGB. Razer i Asetek będą kontynuować współpracę nad zupełnie nową technologią chłodzenia AIO.to zasilacze ATX z certyfikatem Platinium, które zapewniają oczekiwaną przez graczy moc niezbędną do osiągnięcia wydajności, niezawodności i wsparcia dla procesorów CPU/GPU. Te w pełni modułowe zasilacze korzystają z najwyższej jakości komponentów elektrycznych, które pozwalają na ultrawydajne dostarczanie energii i są w stanie zapewnić stałą moc dla komputerów gamingowych. Zasilacze będą dostępne w wersjach o mocy od 750 do 1200 watów w klasie Platinum, a także jako ekskluzywny zasilacz o mocy 1600 W z certyfikatem Titanium. Cała linia została wyposażona w wentylator typu zero RPM, podświetlenie aRGB kompatybilne z Razer Chroma.Oprócz tych nowych, wiodących w branży rozwiązań, Razer zaprezentuje również nowy kontroler PWM do wentylatorów, który będzie mógł obsłużyć do ośmiu wentylatorów Razer Kunai. Kontroler Razer PWM będzie zintegrowany z oprogramowaniem Synapse, które pozwoli na sterowanie krzywą wentylatorów, w celu poprawienia przepływu powietrza i wydajności termicznej dowolnego komputera do gier.Razer rozpocznie w tym miesiącu dystrybucję nowych linii produktów najpierw w Stanach Zjednoczonych, a w ciągu jeszcze tego roku w pozostałych częściach świata.