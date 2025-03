Razer prezentuje koszulki Team Razer dla swoich fanów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dziś nową koszulkę esportową – Team Razer Jersey. Zaprojektowana została dla najlepszych graczy na świecie oraz tych, którzy grają z pasją i zaangażowaniem. Po sukcesie poprzednich kolekcji odzieżowych Razer – Genesis, Unleashed, Instinct oraz Xanthus – firma stworzyła Team Razer Jersey z myślą o potrzebach zarówno profesjonalnych, jak i casualowych graczy. Koszulka wykonana jest z lekkiego, oddychającego i odprowadzającego wilgoć materiału, który łączy nowoczesną technologię tkanin z designem oddającym ducha rywalizacji w esporcie. Doskonale sprawdzi się podczas intensywnych sesji gamingowych, jak i na co dzień.







Dla profesjonalistów

Koszulkę Team Razer Jersey noszą legendy esportu, takie jak Faker, Snip3down i Zellsis. Teraz fani mogą okazać wsparcie dla swoich ulubionych zawodników Team Razer, zakładając tę samą koszulkę. Niezależnie od tego, czy jesteś na scenie, streamujesz z domu czy po prostu grasz na swoim stanowisku gamingowym, Team Razer Jersey sprawi, że będziesz częścią tej drużyny.



Kluczowe cechy Team Razer Jersey

- Lekki, oddychający materiał: Koszulka została wykonana z lekkiej i oddychającej tkaniny, zapewniającej maksymalny komfort nawet podczas najbardziej wymagających sesji gamingowych. Wysokiej jakości materiał gwarantuje optymalny przepływ powietrza, dzięki czemu pozostajesz chłodny i skoncentrowany przez cały czas gry.

- Technologia odprowadzania wilgoci: Czuj się komfortowo nawet w najgorętszych momentach rozgrywki. Zaawansowana technologia odprowadzania wilgoci skutecznie zapewnia wygodę w każdej sesji gamingowej.

- Sportowy krój: Nowoczesny, dopasowany fason zapewnia nie tylko świetny wygląd, ale i wygodę. Dopracowany krój podkreśla sylwetkę i nadaje profesjonalnego wyglądu – idealny zarówno do rywalizacji, jak i relaksu.

- Wygodny dekolt w kształcie V: Elegancki i stylowy dekolt w kształcie litery V sprawia, że koszulka świetnie sprawdza się nie tylko podczas gry, ale i na co dzień. Przemyślana konstrukcja zapewnia swobodę ruchów, byś mógł w pełni skupić się na rozgrywce.

- Logo Team Razer: Pokaż swoją przynależność i dumę z bycia częścią społeczności Team Razer.



Cena i dostępność

Koszulka jest już dostępna na Razer.com oraz w sklepach RazerStores w cenie 99.99 USD / 109.99 EURO.

























źródło: Info Prasowe - Razer