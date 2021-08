Razer prezentuje nowe słuchawki Hammerhead True Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił właśnie premierę drugiej generacji słuchawek dousznych Hammerhead True Wireless, tym razem z systemem oświetlenia RGB Razer Chroma i aktywną redukcją szumów (ANC), dla niemal niczym nieograniczonego dostosowywania do własnych preferencji wyglądu i bezkompromisowej jakości dźwięku. Nowe słuchawki Hammerhead True Wireless to prawdziwy krok ewolucyjny. Oświetlenie Razer Chroma RGB, aktywna redukcja szumów, dwa mikrofony z technologią wygłuszającą dźwięki z otoczenia (ENC) oraz silikonowe wkładki douszne zostały dodane przy zachowaniu znanego z Razera minimalnego opóźnienia dźwięku w trybie gry (60ms).







Nowe Hammerhead True Wireless zapewniają także do 32.5 godziny działania na baterii aby dopełnić pełnię mobilności każdego nowoczesnego gracza. Aby jeszcze bardziej wzbogacić wrażenia dźwiękowe, słuchawki Hammerhead True Wireless bez przeszkód łączą się z aplikacją Razer Audio (dostępną w Google PlayStore oraz Apple App Store), pozwalając na tworzenie wyjątkowych profili dźwięku dla muzyki i gamingu na każdym urządzeniu z dostępnym łączem Bluetooth.



Sugerowana cena słuchawek Razer Hammerhead True Wireless, to 129.99 USD / 139.99 €uro.

































Źródło: Info Prasowe / Razer