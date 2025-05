Razer prezentuje ultrasmukły model Blade 14

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę całkowicie przeprojektowanego laptopa Blade 14. Komputer powstał z myślą o maksymalnej mobilności i wysokiej wydajności. Jest też najcieńszym 14-calowym modelem notebooka gamingowego w historii Razer. Światło dzienne ujrzała również nowa konfiguracja notebooka Blade 16. Razer Blade 14 może się pochwalić nową konstrukcją systemu chłodzenia, został też wyposażony w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, procesor AMD Ryzen AI 9 365, wyświetlacz OLED 3K 120 Hz i szeroką gamę opcji łączności.







Ultraprzenośna konstrukcja

Nowy Blade 14 waży 1,63 kg i mierzy zaledwie 15.7 mm w najcieńszym miejscu, co czyni go najcieńszym i najlżejszym 14-calowym laptopem w historii marki. Pomimo wyjątkowo smukłej konstrukcji, zastosowano w nim nową osłonę termiczną (Thermal Hood), która zapewnia odpowiednią wentylację i zwiększoną przestrzeń termiczną. Blade 14 oferuje również ulepszoną wydajność baterii i łączność: zastosowano w nim baterię o pojemności 72 Wh, zoptymalizowaną tak, by zapewnić do 11 godzin pracy - to najlepszy wynik spośród wszystkich laptopów Blade. Komputer wyposażono także w czytnik kart MicroSD UHS-II, dwa porty USB4 Type-C, pełnowymiarowy port HDMI 2.1 oraz wsparcie dla najnowszych standardów łączności bezprzewodowej, w tym Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 7.



Mobilna moc obliczeniowa

Nowy Blade 14 został wyposażony w układy graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 50 (do modelu RTX 5070). Karty te, oparte na architekturze NVIDIA Blackwell, zapewniają rewolucyjne możliwości zarówno dla graczy, jak i twórców treści. Dzięki ogromnej mocy obliczeniowej AI, seria RTX 50 umożliwia nowe doświadczenia i niespotykaną dotąd jakość grafiki. W połączeniu z technologią NVIDIA DLSS 4 gwarantuje najwyższą jakość rozgrywki oraz głębsze i bardziej realistyczne wrażenia. Dodatkowo użytkownicy zyskują dostęp do nowoczesnych modeli AI - NVIDIA NIM Microservices.



Blade 14 posiada również procesor AMD Ryzen AI 9 365, wyposażony w 10 rdzeni/20 wątków i charakteryzujący się taktowaniem do 5,0 GHz (bazowo 2,0 GHz) oraz obsługą do 64 GB pamięci LPDDR5X 8000 MHz. Z maksymalną wydajnością do 50 TOPS, zapewnia ponad trzykrotnie większą moc obliczeniową AI w porównaniu do poprzednich generacji, co przekłada się na szybszą i dokładniejszą reakcję aplikacji. Dzięki jednostce NPU użytkownicy uzyskują dostęp do Copilot+ oraz pakietu funkcji AI, takich jak: Recall (powrót do wcześniejszych działań), Cocreate (wspomagane przez AI tworzenie grafik) czy Live Captions (tłumaczenie transmisji w czasie rzeczywistym).



Najlepsze w swojej klasie doświadczenie

Blade 14 posiada spektakularny wyświetlacz OLED 3K (2880 × 1800) z odświeżaniem 120 Hz, obsługą NVIDIA G-SYNC oraz ultraszybkim czasem reakcji 0,2 ms. Niezależnie od gatunku gry – od FPS po RPG – obraz jest płynny i ostry. Dla twórców ekran zapewnia kontrast 1M:1, 100 proc. pokrycie palety DCI-P3 oraz fabryczną kalibrację Calman Verified, gwarantującą idealną reprodukcję kolorów. System audio oparty na sześciu głośnikach z technologią THX Spatial Audio zapewnia czysty i głęboki dźwięk. Pomiędzy głośnikami umieszczono indywidualnie podświetlaną klawiaturę Chroma RGB, umożliwiającą personalizację i podkreślenie własnego stylu. Całość dopełnia duży szklany touchpad z precyzyjnymi sterownikami, który zapewnia płynne sterowanie.



Nowy Razer Blade 16 z układem NVIDIA GeForce RTX 5060

W nowej konfiguracji jest teraz dostępny także Razer Blade 16. Laptop wyposażony został w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, bazujący na architekturze NVIDIA Blackwell i zapewniającej moc do 115 W TGP (100 W + 15 W Dynamic Boost) oraz wsparcie dla technologii NVIDIA DLSS 4. Podobnie jak inne wersje Blade 16, nowa konfiguracja zawiera także procesor AMD Ryzen AI 9 365, ekran QHD+ OLED 240 Hz oraz 32 GB pamięci LPDDR5X 8000 MHz.



Ceny i dostępność

Sugerowana cena detaliczna modelu Blade 14 wynosi 2299.99 USD / 2299.99 EURO. Laptop dostępny jest wyłącznie na Razer.com oraz w salonach RazerStores na terenie USA, a także u wybranych partnerów handlowych na całym świecie. Wersja Razer Blade 14 Mercury dostępna jest jedynie w USA, Wielkiej Brytanii oraz krajach Unii Europejskiej.



Sugerowana cena detaliczna modelu Blade 16 wynosi 2399.99 USD / 2399.99 EURO. Laptop dostępny jest wyłącznie na Razer.com oraz w salonach RazerStores na terenie USA, a także u wybranych partnerów handlowych na całym świecie.



















źródło: Info Prasowe - Razer