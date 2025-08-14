Razer przedstawia linię BlackWidow V4 Low-profile

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował dziś dwa nowe modele – BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed i BlackWidow V4 Low-profile Tenkeyless HyperSpeed. To najbardziej dopracowane niskoprofilowe klawiatury w historii marki, stworzone z myślą o graczach, którzy chcą połączyć szybkość, wygodę i styl. Nowa odsłona kultowej serii BlackWidow oferuje wysoką wydajność i ergonomię, zamknięte w smukłej, kompaktowej konstrukcji, która świetnie pasuje do każdego stanowiska. Przełączniki Razer w wersji zielonej (klikające), żółtej (liniowe) i pomarańczowej (wyczuwalny skok) są teraz dostępne w niższym formacie, zapewniając ten sam charakter pracy w bardziej ergonomicznym wydaniu.







Niższa wysokość klawiszy wspiera naturalne ułożenie nadgarstków, co zwiększa komfort podczas długich sesji – bez konieczności używania podpórki. Przód klawiatury ma jedynie 18.5 mm wysokości, a pochylona obudowa dodatkowo sprzyja wygodnej pozycji dłoni. Przełączniki przepuszczają światło podświetlenia Razer Chroma RGB tak, by kolory były jasne i wyraźne. Są nasmarowane już fabrycznie, dzięki czemu pracują płynnie i stabilnie. Mogą wytrzymać nawet 80 milionów kliknięć – to aż o ponad połowę więcej niż standard w branży.



Szybkość, łączność i kontrola

Dzięki technologii Razer HyperSpeed Wireless klawiatury oferują ultraszybką łączność 2.4 GHz i odświeżanie do 1000 Hz, bez opóźnień. Można też sparować z nimi kompatybilną mysz Razer korzystając z tego samego odbiornika oraz połączyć do trzech urządzeń przez Bluetooth – idealne do pracy i rozrywki na różnych platformach.



Oba modele mają rolkę z funkcją przycisku oraz pełny zestaw klawiszy makro i sterujących, dzięki czemu można szybko obsługiwać makra, muzykę czy sprawdzać poziom baterii bez przerywania gry. W trybie oszczędzania energii bateria wystarcza nawet na 980 godzin pracy na jednym ładowaniu. Funkcja Razer Snap Tap daje przewagę w grach, natychmiast przełączając priorytet pomiędzy dwoma klawiszami bez konieczności puszczania pierwszego.



Ceny i dostępność

BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed – 229.99 USD / 219.99 EURO

BlackWidow V4 Low-profile Tenkeyless HyperSpeed – 199.99 USD / 189.99 EURO



Oba modele są już dostępne w sklepie internetowym Razer, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.































źródło: Info Prasowe - Razer