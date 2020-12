Razer przedstawia słuchawki Hammerhead True Wireless Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj słuchawki Hammerhead True Wireless Pro, wyposażone zarówno w certyfikowany przez THX dźwięk o wysokiej wierności, jak i w zaawansowaną hybrydową aktywną redukcję szumów, w celu zapewnienia niezrównanych i niezakłóconych niczym wrażeń słuchowych. Słuchawki charakteryzują się krystalicznie czystym dźwiękiem oraz potężnym basem i są gotowe do działania w każdej sytuacji - bez względu na to, czy jesteś w drodze, czy pracujesz z domu. Podobnie jak w przypadku lubianych przez fanów standardowych słuchawek bezprzewodowych Hammerhead True Wireless, model Pro oferuje wygodne sterowanie dotykowe i kompatybilność ze sterowaniem za pomocą głosu, dostrojoną łączność Bluetooth o niskim opóźnieniu, a także baterię o wydłużonym czasie działania oraz etui ładujące.







Za wygodne i pewne noszenie słuchawek w uszach oraz zwiększoną izolację akustyczną odpowiadają ulepszona konstrukcja oraz wkładki douszne Comply wykonane z najwyższej jakości pianki o pamięci kształtu. Słuchawki douszne Hammerhead True Wireless Pro zapewniają również ochronę przed potem i zachlapaniem na poziomie IPX4.



Hammerhead True Wireless Pro wykorzystują hybrydowy ANC (Active Noise Cancellation) do niwelowania zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego szumu poprzez generowanie odwróconych fal dźwiękowych (antyfal) oraz dzięki ulepszonemu rozwiązaniu do pasywnej izolacji szumów. Osiągnięto to za pomocą dwóch zewnętrznych (feedforward) i dwóch wewnętrznych (feedback) mikrofonów.



Aby spełnić rygorystyczne wymagania certyfikacji THX, pod uwagę bierze się nawet drobne szczegóły, takie jak zakres częstotliwości i pasmo przenoszenia. Urządzenie musi być w stanie bez zniekształceń generować, przy dużej głośności, wyraźne, pełne detali wokale oraz głębokie, mocne basy. Proces certyfikacji wymaga również perfekcyjnej izolacji dźwięku, którą Hammerhead True Wireless Pro zapewniają dzięki lepiej dopasowanej do ucha konstrukcji. Na zindywidualizowanie komfortu użytkowania oraz personalizację opcji dźwiękowych pozwalają czarne wkładki douszne Comply wykonane z pianki o najwyższej jakości lub jeden z sześciu zestawów silikonowych końcówek dostępnych w różnych rozmiarach i materiałach.



Słuchawki douszne Hammerhead True Wireless Pro zapewniają szeroki pejzaż dźwiękowy w grach mobilnych, filmach i muzyce dzięki zastosowaniu 10-milimetrowch przetworników i pasmu przenoszenia o zakresie 20Hz -20kHz. Aktywowany dotykiem tryb gamingowy (Gaming Mode) oraz połączenie Bluetooth zmniejsza, podczas grania, opóźnienie do zaledwie 60 ms. Pozwala to na osiągnięcie o 50% szybszego czasu reakcji i lepiej zsynchronizowanego dźwięku i wideo.



Dotykowe elementy sterujące w Razer Hammerhead True Wireless Pro pozwalają użytkownikom przełączać się między trybem ANC i Quick Attention, sterować muzyką i połączeniami oraz aktywować asystenta głosowego w smartfonie za pomocą kilku szybkich dotknięć. Tryb Quick Attention wykorzystuje mikrofony do wpuszczania dźwięku z zewnątrz, co jest przydatne podczas rozmowy. Aplikacja mobilna dostępna na urządzenia z systemem iOS i Android oferuje dostęp do ustawień korektora dźwięku, zmiany mapowania gestów dotykowych, unikalny test dopasowania i wiele więcej.



Słuchawki douszne Hammerhead True Wireless Pro zapewniają do 20 godzin działania na baterii, z 4 godzinami na jednym ładowaniu na słuchawkach i do 4 ładowań z dołączonego etui ładującego USB-C, które idealne nadaje się do przechowywania i automatycznego ładowania słuchawek, gdy nie są używane. Razer oferuje także wytrzymałe etui ochronne z karabińczykiem - Razer THS wykonane z tworzywa.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Hammerhead True Wireless Pro: 209.99 €uro (sugerowana cena detaliczna)

Hammerhead True Wireless Pro THS Carrying Case: 34.99 €uro (sugerowana cena detaliczna)





























Źródło: Info Prasowe / Razer