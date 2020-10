Razer rozświetla komputery - nowa kolekcja akcesoriów Chroma RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer poinformowała dzisiaj o debiucie nowych urządzeń - adresowalnego kontrolera RGB oraz nowych akcesoriów wyposażonych w podświetlenie w Razer Chroma RGB. Pozwolą one na ulepszenie komputerowych stanowisk każdego gracza. Nowe akcesoria Chroma są kompatybilne z Razer Synapse 3 i można je personalizować za pomocą nieskończonej liczby kombinacji kolorów, a także zintegrować z grami oraz innymi domowymi gadżetami. Nowa kolekcja akcesoriów Razer Chroma została zaprojektowana po to, aby zapewnić graczom PC wygodniejsze i bardziej wciągające wrażenia z gry.







W skład kolekcji wchodzą:

• Razer Chroma Addressable RGB Controller: Nowy kontroler ARGB ma na celu rozwiązanie problemu związanego z synchronizacją wielu pecetowych komponentów ARGB z urządzeniami peryferyjnymi obsługującymi technologię Chroma i urządzeniami domowymi różnych producentów. Dzięki nowemu urządzeniu wszystkie powyższe produkty i akcesoria trafiają teraz pod parasol Razer Synapse 3, bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania do zarządzania RGB. Kontroler jest wyposażony w punkty montażowe SSD, co zapewnia wygodną integrację z dowolną konfiguracją komputerową. Ma także sześć złączy ARGB dla osób, które chcą podłączyć wentylatory ARGB, taśmy oświetlające i więcej. Urządzenie pozwala na zarządzanie każdą diodą LED umieszczoną w komponentach ARGB, umożliwiając użytkownikom na pełne dopasowanie do własnych preferencji, za pośrednictwem Chroma Studio w Razer Synapse 3, wszystkich podłączonych urządzeń. Oprócz łatwiejszego sterowania, podzespoły od partnerów Razera, takich jak Enermax, Phanteks, SilverStone Technology, Teamgroup, LianLi i ThermalTake po podłączeniu do kontrolera uzyskują dostęp do pełnej oferty Razer Synapse, która obejmuje integrację gier, urządzeń domowych oraz urządzeń peryferyjnych.



• Razer Base Station V2 Chroma: Nowy stojak na słuchawki został przeprojektowany, tak aby zajmował mniej miejsca, będąc przy tym solidniejszym i bardziej wszechstronnym. Otrzymał on odchudzoną konstrukcję składająca się teraz z prostej, wykonanej z aluminium, nóżki umieszczonej na antypoślizgowej podstawce podświetlanej systemem Chroma RGB. Base Station V2 Chroma wyposażono w układ portów, w tym dwa USB 3.1 i jeden jack combo 3.5 mm oraz w przetwornik cyfrowo-analogowy zapewniający dźwięk przestrzenny 7.1. Stojak będzie dostępny w kolorze czarnym, quartz (kwarcowy) i mercury (rtęciowy).



• Razer Charging Pad Chroma: Szybka, kolorowa i przyczepna – nowa ładowarka Razer Charging Pad Chroma daje do 10 watów mocy do szybkiego ładowania telefonów, słuchawek i nie tylko. Urządzenie podświetlane jest Chroma RGB i pokryte miękką w dotyku gumowaną powierzchnią zapobiegającą zarysowaniom i poślizgnięciom.



• Razer Mouse Bungee V3 Chroma: Nowy uchwyt dla myszek przenosi zarządzanie kablami myszy na wyższy poziom. Dzięki obudowie wykonanej z aluminium, antypoślizgowej podstawie i Chroma RGB, ruchy myszą są tak płynne, co kolorowe.



• Razer Mouse Dock Chroma: Zaprojektowaną specjalnie do najnowszych myszy bezprzewodowych Razera, stację ładująca Mouse Dock Chroma wyposażono w magnetyczne złącze, ułatwiające szybkie mocowanie i odłączanie myszki, oraz w antypoślizgową podstawę, zapewniającą właściwą stabilność. Urządzenie, dzięki Chroma RGB, pozwala na śledzenie stanu ładowanie poprzez zmieniające się odpowiednio efekty świetlne. Stacja dokująca jest wyjątkowo kompatybilna z Razer DeathAdder V2 Pro, Razer Naga Pro, Razer Basilisk Ultimate lub Razer Viper Ultimate.



Wszystkie nowe akcesoria Razer Chroma będą dostępne od 22 października 2020 roku na Razer.com oraz w sklepach RazerStore, a także u wybranych innych sprzedawców.



Sugerowane ceny detaliczne:

Razer Chroma Addressable RGB Controller: 39.99 €uro

Razer Base Station V2 Chroma: €79.99 €uro

Razer Base Station V2 Chroma (Mercury/Quartz): 89.99 €uro

Razer Charging Pad Chroma: 69.99 €uro

Razer Mouse Bungee V3: 24.99 €uro

Razer Mouse Bungee V3 Chroma: 49.99 €uro

Razer Mouse Dock Chroma: 59.99 €uro

































Źródło: Info Prasowe / Razer