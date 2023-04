Razer tworzy inkubator zVentures Web3 z myślą o rozwoju gier

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer przedstawia inkubator zVentures Web3 (ZW3I) dla firm i twórców gier na całym świecie. zVentures to oodział Razera zajmujący się przedsięwzięciami na wczesnym etapie rozwoju i integralna część strategicznych działań inwestycyjnych Razera. Poprzez ZW3I, Razer chce pomagać w budowaniu następnej generacji firm i projektów gamingowych opartych na technologii blockchain. Gry wykorzystujące technologię Web3 do tej pory miały problemy z zaangażowaniem i dotarciem do społeczności graczy. Chociaż możliwości technologii blockchain mogą potencjalnie poprawić doświadczenia graczy, jej skuteczne wykorzystanie jest złożonym przedsięwzięciem i wymaga głębokiego zrozumienia zachowań graczy i ich indywidualnych motywacji.







Co więcej, wiele gier blockchainowych dostępnych obecnie na rynku skupia się przede wszystkim na integracji technologii blockchain, zamiast wykorzystywać tę technologię do optymalizacji i ulepszania rozgrywki. Powoduje to utratę zainteresowania graczy i ich niską retencję. W związku z tym zVentures będzie wykorzystywać ZW3I, aby w procesie identyfikacji obiecujących tytułów gier Web 3.0 i partnerów priorytetowo była traktowana jakości gier. Nacisk zostanie położony na wspieranie uznanych firm z branży gier, które mają duże doświadczenie w tworzeniu udanych gier, w miarą jak przechodzą one na technologię blockchain i wchodzą w ekosystem Web 3.0. Wykorzystując swoje specjalistyczne doświadczenie w tworzeniu gier, firmy te mają potencjał do tworzenia wciągających i dobrych gier blockchain, które przyciągną szerszą bazę graczy, napędzając tym samym wzrost i akceptację technologii blockchain w branży gier.



Wybrane firmy tworzące gry otrzymają dostęp do programów wsparcia marketingowego i partnerskiego Razera, aby przyspieszyć ich drogę do tworzenia dobrych i rewolucyjnych gier dla globalnej społeczności graczy. Dodatkowo, firmy mogą skorzystać z mocnego ekosystemu sprzętu, oprogramowania i usług Razera. Każdy projekt otrzyma wsparcie dostosowane do swoich potrzeb, np. funkcję w Razer Cortex: Play to Earn (graj, aby zarabiać), dzięki której gracze mogą zdobywać Razer Silver za pośrednictwem programu nagród Razera podczas gry na swoich pecetach. Ponadto, wybrane firmy otrzymają dostęp do szerokiej sieci partnerstw zVentures. Obejmuje to twórców ekosystemów skupionych na grach, platformy technologiczne i inwestorów, takich jak Animoca Brands, Amazon Web Services, 1Up Ventures, Griffin Gaming Partners i Play Ventures Future Fund.



zVentures zaprasza firmy zajmujące się grami oraz partnerów do kontaktowania się z firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ZW3I - TUTAJ.











Źródło: Info Prasowe / Razer