Razer w drodze ku zrównoważonej przyszłości

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer z okazji Dnia Ziemi ogłosiła postęp w realizacji swojego 10-letniego planu zrównoważonego rozwoju. Program koncentruje się na minimalizowaniu wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu, operacjach i łańcuchach dostaw. Razer ogłosił również przebudowę swoich linii produkcyjnych, aby wykorzystać do 85 procent materiałów pochodzących z recyklingu w trzech podstawowych kategoriach: myszkach, klawiaturach i zestawach słuchawkowych. Celem firmy Razer jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 1.5 stopnia Celsjusza, co oznacza, że założenia firmy są zgodne z ambitnym planem paryskiego porozumienia klimatycznego.







Cele na rok 2030 zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Target (SBTi) i są spójne ze scenariuszem redukcji emisji temperatury. Razer jest liderem w prowadzeniu działań na rzecz klimatu. Ponadto wspiera on program tworzenia zrównoważonej przyszłości dla gier poprzez innowacyjne, przełomowe rozwiązania i zaangażowanie w zrównoważony rozwój, wykorzystując w swoich produktach materiały pochodzące z recyklingu. Razer zaangażował się w kampanię SBTi’s Business Ambition for 1.5°C i rozpoczął redukcję emisji gazów cieplarnianych w całej firmie, co jest potwierdzeniem zaangażowania się w walkę ze zmianami klimatycznymi we wszystkich obszarach działalności jak również w całym łańcuchu dostaw. To ambitne posunięcie plasuje Razer wśród światowej grupy firm dążących do zapewnienia ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.



Razer dąży do 55% redukcji emisji pośrednich w ramach swojego łańcucha wartości upstream i downstream do 2030 roku, mierzonej w stosunku do wartości bazowej z 2019 roku. Aby osiągnąć te cele, Razer wdraża kompleksową strategię, w tym: przejście na czystą energię odnawialną we wszystkich biurach korporacyjnych, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w produktach, priorytetowe traktowanie metod transportu o mniejszej emisji dwutlenku węgla (takich jak fracht morski) oraz aktywne promowanie uczestnictwa w programach zwrotu i recyklingu.



#GoGreenwithRazer, 10-letni plan zrównoważonego rozwoju Razer

Pod sztandarem #GoGreenWithRazer, 10-letni plan zrównoważonego rozwoju Razer ma na celu ochronę zasobów naturalnych i środowiska - zapewniając czystszy, bardziej ekologiczny świat dla przyszłych pokoleń. Zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu w urządzeniach peryferyjnych to tylko jeden krok w trwającej podróży Razer w kierunku zrównoważonego rozwoju. Przewiduje się, że po roku wdrażania zmian inżynieryjnych w zakresie stosowania materiałów pochodzących z recyklingu, 65% rocznego asortymentu będzie się z nich składać. Razer wykracza również poza własne terytorium, aktywnie wspierając działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na szczeblu branżowym. Obejmuje to współpracę z dostawcami, którzy podzielają zaangażowanie marki, tworząc nowy standard odpowiedzialnego zaopatrzenia w całym łańcuchu dostaw.



Razer, wspierany przez silną społeczność graczy, która z zaangażowaniem dba o lepszą przyszłość naszej planety, stara się umożliwić im bycie częścią tego procesu. Eliminując plastik z opakowań, optymalizując ich rozmiar, minimalizując projekty i wykorzystując papier z certyfikatem FSC z atramentem sojowym, Razer stale ogranicza swój wpływ na środowisko. Firma oferuje również łatwo dostępne opcje recyklingu i programy nagród, aby zachęcić do odpowiedzialnej utylizacji swoich produktów. Opcje recyklingu różnią się w zależności od rynku.



















źródło: Info Prasowe - Razer