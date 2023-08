Razer wznosi bijatyki na wyższy poziom na PS5 oraz PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer ogłosiła dostępność Razer Kitsune, pierwszego w historii optycznego kontrolera arcade, wyposażonego tylko w przyciski i zaprojektowanego specjalnie z myślą o zmianie krajobrazu gier walki. Razer Kitsune to odejście od konwencjonalnych kontrolerów. Urządzenie łączy dotykową satysfakcję korzystania z arcadowego panelu sterowania z najnowocześniejszą technologią przełączników optycznych Razera. Kontroler został starannie opracowany z myślą o wymaganiach graczy rywalizujących w grach walki, oferując im niesamowitą precyzję i doskonałą kontrolę nad przebiegiem starć. Obudowa Kistune jest przy tym smukła, co równocześnie pozwala na jego łatwe przenoszenie i ułatwia jego konfigurację i przechowywanie.







Poznaj wyższy poziom kontroli dzięki precyzyjnemu układowi przycisków z czterema ruchami

Zastępując tradycyjne joysticki czterema przyciskami odpowiadającymi za ruch, Razer Kitsune nadaje nowy wymiar kontroli rozgrywki w bijatykach, redukując błędy i umożliwiając graczom bezbłędne wykonywanie złożonych ruchów.



Reaguj z prędkością światła dzięki ultraczułym liniowym przełącznikom optycznym

Dzięki zastosowaniu niskoprofilowych liniowych przełączników optycznych Razera, które po raz pierwszy pojawiły się w wielokrotnie nagradzanej klawiaturze DeathStalker V2 Pro, Kitsune oferuje ultra responsywne sterowanie, zapewniające precyzję i szybkość niezbędną do przechytrzenia przeciwników i wykorzystania przeciwko nim każdej okazji.



Smukła, przenośna konstrukcja dla mobilnych zawodników

Kitsune pozostaje wierny w zakresie ergonomicznej doskonałości, z której jest znany Razer. Kontroler został zaprojektowany z myślą o przenośności, dlatego ma smukłą obudowę, którą można łatwo umieścić w plecaku, oraz odłączany kabel USB typu C umożliwiający szybką konfigurację i pakowanie.



Blokada kabla i przełącznik blokady turniejowej

Zapięcie zabezpieczające kabel i przełącznik blokady turniejowej eliminują ryzyko przypadkowego rozłączenia i niechcianych wciśnięć podczas gorączki zawodów. Zapewnia to graczom spokój podczas walki, w której liczy się każda sekunda.



Dopasuj swój styl dzięki zdejmowanej aluminiowej płycie górnej i Chroma RGB

Kitsune jest wyposażony w zdejmowaną aluminiową płytę górną oraz podświetlenie Razer Chroma RGB, co pozwala graczom nie tylko na najlepsze granie, ale także na wizualne spersonalizowanie ich unikalnego stylu.



Innowacyjny krok Razera w obszarze optycznych kontrolerów arcade, wyposażonych wyłącznie w przyciski, stanowi ogromną zmianę jeśli chodzi o sterowanie grami. Łącząc w sobie precyzyjny układ przycisków z czterema ruchami, ultra responsywne liniowe przełączniki optyczne i super płaską obudowę, Kitsune staje się nowym tytanem w dziedzinie kontrolerów do gier walki na PS5 i PC.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Kitsune - 349.99 €uro. Dostępna na

Razer.com, w sklepach RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców od 29 sierpnia 2023



Razer Kitsune SF6 Chun-Li Edition oraz Razer Kitsune SF6 Cammy Edition - 379.99 €uro. Dostępne w czwartym kwartale 2023.

































Źródło: Info Prasowe - Razer