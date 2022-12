Razer zapoczątkowuje nową erę w domenie haptyki...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Razer ogłosił dziś, że technologia Interhaptics SDK i szereg narzędzi wspomagających zostaną udostępnione bezpłatnie studiom i twórcom gier, by mogli oni zapewnić graczom dostęp do doświadczeń haptycznych w tytułach dostępnych na ponad 3 miliardach urządzeń. Pięć miesięcy po przejęciu przez Razera, Interhaptics wraca do gry z udoskonalonym narzędziem do projektowania doświadczeń haptycznych, nowymi funkcjami i czterema platformami do gier. Haptic Composer pojawił się na rynku po raz pierwszy dwa lata temu. Jest to narzędzie do projektowania doświadczeń haptycznych, które wróciło w nowej odsłonie, oferując użytkownikom nie tylko szereg wyjątkowych funkcji — takich, jak np. trzy różne rodzaje percepcji haptycznej (wibracje, tekstura i sztywność), ale też zupełnie nowy interfejs, bogatą bibliotekę gotowych efektów haptycznych i obsługę haptyki w domenie dźwiękowej.







Dzięki Haptic Composer, twórcy gier są teraz w stanie ‘wyizolować’ efekty haptyczne z dźwięku i skonfigurować je pod konkretne potrzeby i oczekiwania. Studia i twórcy gier uzyskają wczesny dostęp do Haptic Composer oraz SDK, by móc projektować i testować doświadczenia haptyczne dla bezprzewodowego kontrolera DualSense dla PlayStation 5 (technologia haptic feedback i adaptacyjne wyzwalacze), a także dostęp do kontrolerów Meta Quest, iOS, i smartfonów z systemem Android dla Unity Engine. W ten sposób studia gier będą w stanie zaoferować graczom niesamowite wrażenia haptyczne na wielu platformach — wystarczy zaimportować dźwięk, wprowadzić niezbędne modyfikacje i gotowe!



Na początku tego roku Razer nabył 100 procent udziałów w firmie Go Touch VR SAS, znanej również jako Interhaptics — wiodącej platformie rozwoju technologii haptycznych dla studiów gier. Firma Interhaptics została założona w 2017 roku. Jej misją jest tworzyć realistyczne rozwiązania haptyczne dla twórców gier i programów na PC, konsole, urządzenia mobilne i w zakresie XR. Interhaptics stawia sobie od początku za cel zapewnić twórcom szereg niezbędnych narzędzi umożliwiających im szybsze tworzenie i wdrażanie produktów cyfrowych kompatybilnych z wieloma platformami — z zachowaniem najwyższej jakości.



Razer pozostaje od lat w ścisłej czołówce technologicznej, tworząc produkty pełne najświeższych nowinek i innowacyjnych rozwiązań, aby zapewnić graczom jak najbardziej niezapomniane wrażenia. Wprowadzając na ryne Razer Nari Ultimate w 2018 roku, Razer przedstawił światu swoją autorską technologię HyperSense, oferując praktyczny przykład tego, jak wysokiej jakości haptyka może zapewnić zupełnie nowy poziom wrażeń na dużo głębszym poziomie — w grach, muzyce i nie tylko, czego z powodzeniem dowodzą choćby Razer Kraken V3 HyperSense i Razer Kraken V3 Pro HyperSense.



Dzięki współpracy z Interhaptics, Razer rozwija technologię HyperSense tak, by była ona dostępna w kolejnych produktach oraz działa razem z twórcami gier na rzecz budowy bogatego ekosystemu, który swoim zasięgiem miałby objąć wiele różnych platform.



Technologia Interhaptics SDK jest dostępna bezpłatnie od dziś tutaj: www.interhaptics.com



























Źródło: Info Prasowe / Razer