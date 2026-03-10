Razer zaprezentował pokaz ’Future of Play’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował swój pokaz „Future of Play” na scenie News and Demo Stage podczas GDC Festival of Gaming. Firma kładzie nacisk na ujednoliconą infrastrukturę programistyczną napędzaną przez AI, która obejmuje oprogramowanie, sprzęt i wielozmysłową immersję. Biorąc pod uwagę, że globalny rynek gier ma według prognoz wzrosnąć do 206,5 miliarda dolarów w 2028 roku, a liczba graczy na całym świecie zbliża się do czterech miliardów, studia coraz częściej sięgają po AI, aby tworzyć szybciej i utrzymywać wysoką jakość przy zawrotnym tempie premier.







Prezentacja Razer na GDC 2026 skupia się na trzech nowych rozwiązaniach, które stawiają ludzkich twórców za sterami, jednocześnie eliminując "tarcie" w procesie produkcji:

- Razer AVA wprowadza nowe możliwości agentyczne, które tłumaczą intencje użytkownika na konkretne, wieloetapowe działania w aplikacjach, usługach i urządzeniach.

- Razer QA Companion-AI dostarcza teraz bezintegracyjne, oparte na wizji testy QA z automatycznym wykrywaniem błędów, krokami do ich odtworzenia oraz przypadkami testowymi generowanymi przez AI.

- Razer Adaptive Immersive Experience zapewnia inteligentne, wielozmysłowe środowisko, które łączy efekty zaprojektowane przez twórców z adaptacyjną haptyką, oświetleniem i dźwiękiem w czasie rzeczywistym.



"AI powinno wzmacniać ludzką kreatywność, a nie ją zastępować. To przekonanie kształtuje wszystko, co budujemy w zakresie sprzętu, oprogramowania i usług. Tworzymy praktyczne narzędzia AI, które dają deweloperom pełną kontrolę i pomagają zespołom przejść od pomysłu do realizacji szybciej, zachowując przy tym kunszt, który sprawia, że gry zapadają w pamięć. Od agentycznych towarzyszy po bezproblemowe QA i adaptacyjną immersję – nasz cel jest prosty: pomagać studiom budować szybciej, rozszerzać zasięg testów i dostarczać bogatsze, bardziej angażujące doświadczenia” – powiedział Quyen Quach, wiceprezes ds. oprogramowania w Razer.



Razer AVA: Od gamingowego pilota po asystenta biurkowego

Zaczynało się od projektu AVA w 2025 roku, potem był 5-calowy hologram na biurko. Teraz Razer AVA ewoluuje w asystenta, który potrafi planować zadania i wykonywać je w Twoim imieniu w różnych aplikacjach. Na GDC 2026 AVA pokazuje, że nie jest już tylko chatbotem – to pomocnik, który realizuje wieloetapowe cele.



Co potrafi nowa AVA?

- Szybkie myślenie dzięki Razer Inference Control Plane: System sam decyduje, czy przetworzyć Twoje polecenie lokalnie na komputerze, czy w chmurze, by działać płynnie i bez opóźnień.

- Współpraca z aplikacjami: AVA łączy się np. ze Spotify czy komunikatorami, reagując na to, co robisz w czasie rzeczywistym.

- Samodzielne wykonywanie zadań: Planuje i realizuje procesy od A do Z, zamieniając Twoją prośbę w gotowy wynik.

- Dogadywanie się z innymi asystentami: Twoja AVA może „porozmawiać” z asystentem innego użytkownika, by np. wspólnie ustalić godzinę spotkania i wpisać ją do kalendarza.



AVA bierze na siebie nudne ustawienia i organizację dnia, dając Ci więcej czasu na granie lub pracę. Zapisy do testów ruszyły w aplikacji Razer Cortex, a pierwsi użytkownicy dostaną dostęp w drugim kwartale 2026 roku.





















źródło: Info Prasowe - Razer