Readiris PDF 22 Business - władca PDF-ów w nowej odsłonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Readiris PDF 22 Business to nowa odsłona narzędzia do zarządzania plikami PDF. Jest ona adresowana do klientów biznesowych, którzy szukają prostoty i funkcjonalności, przy zachowaniu rozsądnej ceny. Aplikacja pozwala na dwukierunkową konwersję plików, pozwalając na stworzenie z dokumentów, skanów i grafik plików PDF, jak również eksport treści PDF-ów do formatów Microsoft Office. ak przystało na narzędzie skierowane do biznesu, Readiris PDF 22 Business wspiera pracę na wielu plikach jednocześnie, operacje seryjne i dziesiątki operacji. W razie potrzeby możliwe jest łączenie i dzielenie plików, przycinanie ich i kompresja, a także edycja treści, ukrywanie informacji poufnych, korygowanie perspektywy czy kontrastu. Podpisywanie dokumentów, dodawanie znaków wodnych czy zakładek, osadzanie plików wideo czy mp3 to również nie problem.







Jest też opcja rozpoznawania tekstu. Funkcja OCR obsługuje 138 języków świata, w tym azjatyckie, arabskie, zapisywane cyrylicą i hebrajski. Import może odbywać się bezpośrednio z dowolnego skanera. Jednocześnie producent podchodzi elastycznie do kwestii licencjonowania. Oprócz subskrypcji, którą można wykupić na określoną liczbę stanowisk, dostępne są licencje wieczyste. Jednorazowy wydatek rzędu około 900 PLN pozwala na nieograniczone korzystanie.















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia