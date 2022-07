Realme C30 – od dziś dostępny na polskim rynku

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

realme wprowadza do sprzedaży budżetowy smartfon wyróżniający się designem oraz wydajną baterią, która pozwala modelowi C30 wytrzymać 35 dni w trybie czuwania. Jest to także najsmuklejszy telefon w swojej półce cenowej.

Wyposażony w procesor Unisoc T612, realme C30 uzyskał wynik 224,233 punktów w testach AnTuTu. Ponadto nowy model smartfona realme wyposażono w technologię pamięci UFS 2.2, która może zapewnić dwukrotnie większą prędkość odczytu i zapisu danych niż eMMC 5.1. Fakt ten zasługuje na uwagę, gdyż większość modeli producentów korzysta z UFS 2.2 w swoich modelach ze średniej i wyższej półki. Dodatkowo, C30 posiada baterię o pojemności 5000mAh.



realme C30 posiada wyjątkowy, paskowany design, a grubość telefonu to zaledwie 8,5 mm. W rezultacie jest to najsmuklejszy model w swoim segmencie, a tekstura smartfona sprawia, że wygląda futurystycznie i modnie. Smartfon dostępny jest kolorze czarnym.



Smartfon realme C30 (3/32), w cenie 629 zł, jest dostępny w sieci sklepów Media Expert Media Markt, Neonet, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, Sferis.pl, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.







Źródło: Realme