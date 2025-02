Redmagic 10 Pro – najlepszy gamingowy smartfon, już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

14 lutego na polskim rynku zadebiutował Redmagic 10 Pro – gamingowy smartfon, który wyznacza nowe standardy dla mobilnych graczy. To urządzenie to połączenie topowej specyfikacji, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wyjątkowego designu. Redmagic 10 Pro to smartfon stworzony dla tych, którzy oczekują niezrównanej wydajności i płynności rozgrywki na najwyższym poziomie. Sercem Redmagic 10 Pro jest przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite o taktowaniu do 4,32 GHz, wspierany przez dedykowany układ gamingowy Red Core 3 Pro. Wspólnie z nimi, za najlepsze możliwe działanie gier i innych aplikacji, odpowiada szybka pamięć LPDDR5X Ultra oraz UFS 4.1 Pro, które występują w dwóch konfiguracjach: 12/256 GB i 16/512 GB.







Za utrzymanie optymalnej temperatury pod intensywnym obciążeniem odpowiada zaawansowany system chłodzenia ICE-X, który składa się z:

• aktywnego wentylatora, który porusza się z prędkością nawet 23 tysięcy obrotów na minutę, który umieszczony jest w tunelu, wykonanym z aluminium klasy lotniczej;

• pokaźnej komory parowej o powierzchni 12 tysięcy mm²;

• obok żelu termoprzewodzącego, w newralgicznych miejscach zastosowany jest stop płynnego metalu;

• całość uzupełniają warstwy miedzi i grafenu.

Potężny wyświetlacz i dyskretnie umieszczone aparaty

Na równi ze szklanymi pleckami urządzenia znajdują się obiektywy potrójnego aparatu: 50 + 50 + 2 Mpix, gdzie główne skrzypce gra sensor OmniVision OV50E z optyczną stabilizacją obrazu. Z kolei przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix jest schowany pod ekranem, co pozwala użytkownikom cieszyć się pełną powierzchnią wyświetlacza.



6.8-calowy wyświetlacz AMOLED BOE Q9+ o rozdzielczości 2688×1216 px zapewnia najwyższą jakość obrazu. Częstotliwość odświeżania do 144 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku sięgająca nawet 2500 Hz gwarantują płynność i responsywność, których potrzebuje każdy wytrwany gracz. Maksymalna jasność na poziomie 2000 nitów sprawia, że ekran pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu.



Szkło i metal dla wyjątkowego designu

Smartfon Redmagic 10 Pro przyciąga uwagę eleganckim i nowoczesnym wzornictwem – metalowa ramka i szklane plecki sprawiają, że urządzenie wygląda wyjątkowo stylowo i solidnie. Smartfon jest dostępny w trzech wariantach stylistycznych: Shadow dla wariantu 12/256 oraz Dusk i Moonlight w przypadku smartfonów z pamięcią 16/512.



Bateria, która zachwyca

Gamingowa bestia jaką jest Redmagic 10 Pro musiała zostać wyposażona w równie wyjątkową baterię. Dlatego też zastosowany akumulator cechuje się pojemnością aż 7050 mAh, która pozwala na wyjątkowo długie godziny rozgrywki bez potrzeby częstego podłączania urządzenia do ładowarki. Gdyby jednak sesje z ulubionymi grami się przedłużyły, to szybkie uzupełnienie energii możliwe jest za sprawą ładowania z mocą 100 watów.



Łączność i innowacyjne rozwiązania

Redmagic 10 Pro oferuje pełne wsparcie dla sieci 5G, Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. Dual nano-SIM, zaawansowane czujniki oraz funkcje gamingowe sprawiają, że smartfon doskonale odpowiada na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.



Dostępność, cena i promocje

Nowy Redmagic 10 Pro zawita w Polsce w walentynki (14 lutego br.) w sklepach grupy TERG (Media Expert, Avans, Electro.pl), a także w x-Kom oraz oficjalnym sklepie ZTEshop.pl. Cena Redmagic 10 Pro 12/256 GB, to 4199 PLN, natomiast wariant 16/512 kosztuje 5299 PLN.



Od premiery do końca lutego na zainteresowanych czeka wyjątkowa promocja w postaci dodatkowego gadżetu za 1 PLN:

• dla pierwszych, najszybszych klientów słuchawki gamingowe Redmagic Cyberbuds DAO TWS o wartości 1299 PLN,

• po wykorzystaniu zasobu promocyjnych słuchawek, dodawane będą kontrolery Redmagic Shadow Blade o wartości 399 PLN. Promocja dostępna jest w sklepach grupy TERG i x-Kom.





















źródło: Info Prasowe - Nubia