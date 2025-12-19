Redwire Polska - system dokowania dla kapsuły kosmicznej Nyx

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Redwire Corporation, światowy lider w dziedzinie technologii kosmicznych i obronnych, oraz The Exploration Company (TEC), europejska firma rozwijająca statki kosmiczne wielokrotnego użytku z możliwością tankowania na orbicie, ogłosiły podpisanie umowy na dostawę dwóch systemów dokowania zgodnych ze standardem IDSS (International Docking System Standard) dla flagowego statku kosmicznego TEC - kapsuły Nyx. W projekt zaangażowany jest także polski oddział firmy Redwire, który został oficjalnie otwarty kilka miesięcy temu. W ramach kontraktu o wartości kilkudziesięciu milionów euro, najnowocześniejszy system dokowania Redwire - IBDM (International Berthing and Docking Mechanism) - umożliwi autonomiczne manewry zbliżania i dokowania kapsuły Nyx, przyczyniając się do realizacji europejskiego celu, jakim jest niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej.







System IBDM został opracowany w Belgii we współpracy z międzynarodowymi partnerami oraz Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Jest zgodny ze standardem IDSS i obsługuje zarówno operacje cumowania, jak i autonomicznego dokowania. Program jest wspierany przez polskich inżynierów oddziału Redwire. Biura firmy w Belgii i Polsce pracują już nad systemem IBDM dla Międzynarodowego Habitatu stacji Lunar Gateway. Doświadczenie zdobyte przy tym projekcie dodatkowo wzmocni możliwości i niezawodność systemów dokowania, które zostaną dostarczone dla kapsuły Nyx.



Wybór mechanizmu zgodnego ze standardem IDSS wpisuje się w długoterminową strategię TEC, zakładającą kompatybilność z ustandaryzowanymi środowiskami dokowania w miarę rozwoju przyszłych misji komercyjnych i instytucjonalnych.











źródło: Info Prasowe - Redwire