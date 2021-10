Rekordowe wyniki NTT System w I połowie 2021 r.

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W I półroczu 2021 r. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. uzyskała przychody w wysokości 461,2 mln PLN, w porównaniu do 289.4 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku, co oznacza wzrost o ok. 59 proc. Grupa wygenerowała jednocześnie zysk przed opodatkowaniem w wysokości 10,6 mln zł w porównaniu do 5.2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym samym okresie zysk netto Grupy wzrósł z 4.1

mln zł do 8.4 mln zł, tj. o około 104 proc. Na wyniki Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2021 r. wpłynął przede wszystkim ok. 69-procentowy wzrost przychodów na rynku polskim (udział tego rynku w sprzedaży ogółem wyniósł około 94 proc.).







W związku z zapotrzebowaniem na komputery do pracy i nauki zdalnej nadal rosły przychody z dystrybucji komputerów i tabletów. Najpopularniejsze produkty w tej kategorii to: smartwatche, smartfony (Motorola, Oppo, Realme, Vivo, OnePlus, Huami-Amazfit, Xiaomi), czytniki e-book oraz komponenty komputerowe – procesory Intel i AMD, płyty główne i karty graficzne (MSI i Gigabyte). Odnotowano także duży popyt na akcesoria do pracy zdalnej takie, jak: mikrofony, słuchawki, kamerki internetowe, itp. Prezes NTT System podkreśla, że na sprzedaż wspomnianych urządzeń miało wpływ pełne otwarcie sklepów wielkopowierzchniowych w bieżącym roku.



Ogółem przychody z tytułu dystrybucji podzespołów, akcesoriów, peryferii i elektroniki użytkowej wzrosły z 181,9 mln w pierwszej połowie 2020 r. do 299.3 mln zł, w pierwszej połowie tego roku. W przypadku drugiej największej grupy produktowej, jaką są dystrybuowane przez NTT System komputery i tablety innych producentów przychody wzrosły odpowiednio z 81.2 do 132.5 mln zł.















Źródło: Info Prasowe / NTT System