Rivacase Anvik - czyli jak transportować komputer stylowo i bezpiecznie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma Rivacase – producent cenionych na rynku produktów do transportowania elektroniki – wprowadza na polski rynek nową serię toreb na komputery przenośne. Wyróżnia się ona interesującym, przyciągającym oko wzornictwem oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa. W skład serii Anvik (nazwą nawiązującą do miasta położonego w surowym alaskańskim klimacie) wchodzi 6 produktów, wśród których znalazły się etui, torby oraz plecaki na komputery przenośne. Znakiem rozpoznawczym toreb Rivacase od dawna jest oryginalne wzornictwo, które sprawia, że na pierwszy rzut oka produkty te wyglądają jak stylowe akcesoria modowe niż typowe torby „komputerowe”.







Nie inaczej jest w przypadku serii Anvik, w której wspólnym mianownikiem wszystkim produktów jest zastosowanie jako zewnętrznej warstwy melanżowego materiału o gęstym splocie, który nie tylko świetnie wygląda, ale z uwagi na swoją strukturę zapewnia też wysoką odporność na wodę (większość kropli spłynie z niego, nie wnikając wewnątrz). Inną cechą wspólną jest również kontrastowe, beżowe wnętrze – dzięki temu wszelkie transportowane w torbie drobiazgi są zawsze doskonale widoczne. W każdym z modeli znajdziemy też solidne, podwójne suwaki.



Nowości wyróżniają się ciekawą paletą kolorystyczną – torby i plecaki dostępne są w klasycznej czerni i szarości, a także w kolorze burgundowym oraz granatowym. W skład serii Rivacase Anvik wchodzi sześć produktów:

- dwa etui typu sleeve (idealne, gdy chcemy wrzucić komputer np. do większego plecaka lub walizki), dostosowane do transportowania komputerów o ekranach 13,3 oraz 15.6”. W obu przypadkach w etui znajdziemy również przegrodę na tablet o wielkości do 10.1”, pluszowe wnętrze oraz kieszonki i przegródki na akcesoria (ładowarki, okablowanie, dysk zewnętrzny, etc.).

- dwie torby na ramie, dopasowane do potrzeb użytkowników komputerów o przekątnych do 14 oraz do 15,6”. Wyposażono je w solidne, wygodne paski na ramię, przegrody na komputer oraz tablet (do 10,1”) oraz dodatkowe przegródki i kieszenie na dokumenty, akcesoria itp. Oczywiście, pasek na ramię można w razie potrzeby odpiąć i korzystać tylko z standardowych uchwytów.

- dwa klasyczne plecaki – mniejszy (na komputer do 13,3”) oraz większy (do 15,6”). Zaprojektowano je tak, by bez problemu pomieściły zarówno laptopa i tablet (do 10,1”), jak i wszelkie dodatkowe akcesoria oraz inne przedmioty potrzebne podczas dojeżdżania do pracy/szkoły lub krótkiej wycieczki (odzież, książkę, czy butelkę z wodą – którą można umieścić w bocznej kieszeni). Ścianki plecaków zostały dodatkowo wzmocnione, by efektywniej chronić przenoszony w nich sprzęt.



Ceny nowych produktów:

Etui na laptopa 13,3” Rivacase Anvik – 89 PLN

Etui na laptopa 15,6” Rivacase Anvik – 109 PLN

Torba na ramię na laptopa 14” Rivacase Anvik – 139 PLN

Torba na ramię na laptopa 15,6” Rivacase Anvik – 159 PLN

Plecak na laptopa 13,3” Rivacase Anvik – 179 PLN

Plecak na laptopa 15,6” Rivacase Anvik – 209 PLN





































Źródło: Info Prasowe / Rivacase