Robot sprzątający Ecovacs Deebot X8 Pro Omn

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Doświadczony gracz na rynku domowej robotyki Ecovacs Robotics prezentuje Deebota X8 Pro Omni. Ten robot myjący podłogi wyposażony jest w system mopowania Ozmo Roller Water Renewal Roller Mopping, będący pierwszym na świecie systemem odnawiania wody pod stałym ciśnieniem. Został także wyposażony w technologie TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning i AIVI 3D 3.0 Omni-Approach Technology, zapewniając nieskazitelną czystość aż do samej krawędzi. Dzięki ultracienkiej konstrukcji o wysokości zaledwie 98 mm, Deebot X8 Pro Omni z łatwością mieści się pod meblami, a jego moc ssania 18000 Pa i technologia ZeroTangle 2.0 gwarantują wyjątkową wydajność czyszczenia w całym domu.







Deebot X8 Pro Omni wyróżnia się na tle innych robotów odkurzających dzięki innowacyjnemu systemowi Ozmo Roller Constant-Pressure Water Renewal Mopping. System ten stale czyści mop, eliminując ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych, co jest szczególnie istotne podczas radzenia sobie ze sporymi zabrudzeniami. Obrotowy wałek o prędkości 200 obrotów na minutę i skoncentrowane ciśnienie skutecznie pozbywają się nawet najbardziej uporczywych plam. Zaawansowana technologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach czyni Deebota X8 Pro Omni wyjątkowo inteligentnym. Ulepszony algorytm AI pozwala na precyzyjne rozpoznawanie konturów obiektów, co oznacza, że robot nie tylko omija przeszkody, ale również skutecznie czyści wzdłuż krawędzi. AIVI 3D 3.0 współpracuje z TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning, zapewniając skuteczne czyszczenie krawędzi o różnych kształtach.



Mopowanie z odnawianiem wody pod stałym ciśnieniem

Ta technologia eliminuje raz na zawsze ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych. Deebot X8 Pro Omni rozwiązuje jeden z głównych problemów robotów sprzątających - rozprzestrzenianie brudu i bakterii podczas czyszczenia, szczególnie w przypadku uporczywych plam. Jego rewolucyjny system mopowania eliminuje ten kłopot dzięki czyszczeniu pod wysokim ciśnieniem i automatycznym czyszczeniu mopa na bieżąco. Ciągła wymiana brudnej wody odgrywa niebagatelną rolę. System Ozmo Roller Constant-Pressure Water Renewal Mopping wykorzystuje 16 dysz wodnych, które bezustannie nawilżają wałek czystą wodą. Po każdym przejeździe po podłodze, zgarniacz usuwa brudną wodę z wałka i odprowadza ją do zbiornika na brudną wodę, po czym natychmiast nanosi świeżą wodę. Proces ten powtarza się 200 razy na minutę, dzięki czemu mop zawsze pozostaje czysty.



Kolejnym atutem robota jest stabilne i skoncentrowane mopowanie za sprawą zintegrowanej konstrukcji wałka. Zapobiega jego ślizganiu się, co zapewnia stały kontakt i ciśnienie na podłodze. W porównaniu do klasycznych okrągłych lub torowych mopów, wałek ma mniejszą powierzchnię styku, ale większą siłę nacisku i tarcia, co skutecznie usuwa zabrudzenia. Dzięki temu podłogi schną szybciej, a czyszczenie jest dokładniejsze.



TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning. Krawędzie nigdy nie zostaną pominięte

Tradycyjne roboty odkurzające często nie radziły sobie z czyszczeniem narożników i krawędzi, pozostawiając użytkownikom konieczność ręcznego domywania tych obszarów. TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning stanowi ratunek w tej sytuacji dzięki adaptacyjnemu wałkowi, wysuwanej bocznej szczotce i czujnikowi TruEdge 3D. To wszytko pozwala Deebotowi X8 Pro Omni profesjonalnie czyścić krawędzie. Przełom nastąpił też w sferze czujników. TruEdge 3D Edge Sensor z precyzyjnym światłem strukturalnym tworzy obraz krawędzi 8D, umożliwiając robotowi zbliżenie się na maksymalną odległość bez kolizji. System dynamicznie dostosowuje ścieżkę wałka i jego pozycję, eliminując konieczność ręcznego poprawiania narożników.



Istotny jest też inteligentny ruch mopa. Automatycznie regulowany wałek mopujący precyzyjnie wydłuża się i cofa, gwarantując skuteczne czyszczenie wszystkich krawędzi. Adaptacyjna boczna szczotka dodatkowo dociera do trudno dostępnych narożników, usuwając zabrudzenia nawet z najwęższych szczelin. Dodajmy tu, że robotem i jego rożnymi funkcjami można sterować zdalnie poprzez aplikację Ecovacs Home na ekranie telefonu czy tableta.



Nagrody dla Ecovacs Deebota X8 Pro Omni

Opisywany model zdobył wiele prestiżowych nagród. Otrzymał "Indoor Cleaning Solutions Gold Award" na IFA Global Product Technology Innovation Awards, a także IDG Award za innowacyjność. Serwis Android Headlines uznał go za "Best of IFA", doceniając zaawansowany system mopowania, inteligentne omijanie przeszkód oraz sterowanie głosowe AI.



Model Deebot X8 Pro Omni jest już dostępny na polskim rynku w katalogowej cenie 6299 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA