Routery ZTE w czerni i bieli – dopasuj kolor do wnętrza

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Routery 5G i LTE firmy ZTE zdobyły przychylność oraz zaufanie użytkowników dzięki stabilnej transmisji danych, niezawodności oraz innowacyjnym funkcjom. Urządzenia producenta charakteryzuje również niebanalny i elegancki wygląd, który świetnie wpasowuje się w wystrój nowoczesnych biur i mieszkań. Teraz zaawansowane routery Wi-Fi ZTE T5400 oraz ZTE T3000 będą dostępne, oprócz dostępnej już wersji białej, także w klasycznej czerni, by jeszcze lepiej wpasować się w wystrój i kolorystykę Twojego otoczenia.







ZTE T5400 – designerski, elegancki i zaawansowany

ZTE T5400 Wi-Fi 6 to router, który pracuje w bardzo szerokim bo 160MHz paśmie częstotliwości co przekłada się na maksymalną prędkość transferu Wi-Fi do 5400 Mbps. Za sprawą funkcji zLink Boost prędkość transmisji bezprzewodowej podlega agregacji dla obydwu portów WAN co zapewnia jeszcze szybsze i bardziej stabilne połączenie z internetem. Router posiada aż 6 wudowanych anten o wysokim wzpocnieniu. Dzięki takiej konstrukcji sygnał dużo lepiej penetruje przeszkody takie jak ściany zapewniając silny i stabilny sygnał Wi-Fi na wiekszym obszarze.



Wyposażony w procesor główny firmy Qualcomm z dwurdzeniowym 64-bitowym procesorem i silnikiem akceleracji sieci, router ZTE T5400 Wi-Fi 6 oferuje wysoką prędkość, niskie opóźnienia i stabilne połączenie dla wszystkich podłączonych urządzeń. Funkcja szybkiego parowania NFC umożliwia błyskawiczne przyłączenie smartfona z systemem Android do sieci bezprzewodowej, bez konieczności wpisywania hasła. Wsparcie standardu Easy Mesh do łatwej rozbudowy sieci Wi-Fi zapewnia bezproblemowy zasięg i automatyczny roaming Wi-Fi nawet w dużych obiektach dzięki współpracy wielu jednostek.

ZTE T5400 Wi-Fi 6 został uhonorowany prestiżową nagrodą w międzynarodowym konkursie Good Design Award w 2021 roku, co potwierdza jego wyjątkowy charakter jako designerskiego gadżetu do domu.



Rekomendowana cena sprzedaży routera ZTE T5400 w eleganckim czarnym kolorze to 499 PLN.





ZTE T3000 – WiFi6 ax3000 dla 128 użytkowników

ZTE T3000 Wi-Fi 6 oferuje maksymalny transfer danych 3000 Mbps, co sprawia, że strumieniowanie wideo 4K, gry online i inne wymagające aplikacje działają bez żadnych przestojów. Obsługuje on standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax3000 i może obsługiwać jednocześnie aż 128 użytkowników, zapewniając każdemu z nich niezakłócone połączenie. Dzięki antenom o mocy do 7dBi, ZTE T3000 Wi-Fi 6 zapewnia mocny i stabilny sygnał w całym domu, nawet w trudno dostępnych miejscach.

ZTE T3000 wykorzystuje chipset IPQ5018 + QCN6102 + QCA8337, co sprawia, że jest gotowy do obsługi wszystkich standardów Wi-Fi 6. Dzięki technologii OFDMA i modulacji 1024-QAM zapewnia szybkie i stabilne połączenia w sieci 2.4 GHz i 5 GHz, przy szerokości pasma 160 MHz. Dzięki funkcjom takim jak Easy Mesh, NFC i Band Steering, użytkownicy mogą dostosować swoją sieć do swoich indywidualnych potrzeb i upewnić się, że zawsze mają najlepsze połączenie. Router ZTE T3000 z protokołem Wi-Fi6 AX3000 gwarantuje stabilną transmisję danych z prędkością do 3000 Mbps i pokrycie dużych pomieszczeń. Wyposażony w technologię firmy Qualcomm czołowego producenta procesorów do routingu, zLink Boost, Easy Mesh czy NFC zapewnia wygodę korzystania z szybkiej sieci domowej. Świetnie sprawdzi się jako jednostka IDU w komplecie z MC889 5G ODU.



Router ZTE T3000 w klasycznym czarnym kolorze został wyceniony przez producenta na 329 PLN.

































źródło: Info Prasowe - ZTE