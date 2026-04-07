RugOne - pies lub kot, czyli wyjątkowy asystent

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

AI w smartfonach wciąż potrafi zaskoczyć. Także, jeśli chodzi o sprzęty pancerne. RugOne poza podstawowym pakietem umożliwia między innymi dostęp do niezwykłego asystenta. Sztuczna inteligencja w smartfonach przestaje być dodatkiem, a staje się realnym wsparciem w codziennym użytkowaniu. A kategoria sprzętów pancernych wcale nie jest od tego wyjątkiem. Marka RugOne pokazuje, że AI może działać kompleksowo – od prostych czynności jak tłumaczenie tekstów i wyszukiwanie odpowiedzi, po zaawansowane zadania związane z tworzeniem wierszy czy obróbką zdjęć. Modele z serii Xever 7 integrują funkcje, które zamieniają smartfon w osobistego asystenta dostępnego przez całą dobę.







Twój “najlepszy” przyjaciel

W centrum ekosystemu RugOne znajduje się asystent Xiao Ku. To rozwiązanie zaprojektowane z myślą o maksymalnym uproszczeniu codziennych czynności. Wystarczy jedno polecenie, aby wykonać połączenie, otworzyć aplikację, wyczyścić pamięć podręczną czy nawet zamówić kawę. Automatyzacja podstawowych zadań sprawia, że użytkownik oszczędza czas i może skupić się na ważniejszych działaniach. Ponadto, Xiao Ku towarzyszy nam na ekranie głównym. Możemy wybrać czy będzie on psem lub kotem. Dzięki temu może też stać się on naszym codziennym towarzyszem. A jeśli będziemy potrzebować rozrywki może nawet przygotować dla nas wiersz, który następnie przeczyta. RugOne Xever 7 wykorzystuje możliwości Google Gemini. Użytkownik może generować obrazy, tworzyć i podsumowywać treści, analizować dokumenty czy planować podróże – wszystko za pomocą tekstu, głosu lub zdjęcia. To narzędzie, które przyspiesza pracę i wspiera kreatywność, niezależnie od sytuacji.



AI nawet w kalkulatorze

Oczywiście seria Xever 7 korzysta także z innych, znanych z klasycznych smartfonów rozwiązań. Dla przykładu to chociażby aparat (50 mpix) z optyczną stabilizacją obrazu, wspieraną przez algorytmy AI. W tym przypadku technologia AI-Powered Steady Motion eliminuje drgania i pozwala uchwycić nawet dynamiczne sceny z wysoką precyzją. Kolejną znaną funkcją jest Screen Search, gdzie wystarczy zakreślić interesujący fragment na ekranie, aby natychmiast uruchomić wyszukiwanie. Natomiast wbudowany AI Writing Assistant pozwala tworzyć teksty szybciej i precyzyjniej. Co ciekawe, RugOne Xever 7 oferuje też AI Calculator, który umożliwia rozwiązywanie równań poprzez ich odręczne zapisanie – funkcja idealna dla uczniów, studentów, ale też i profesjonalistów.



W ten sposób RugOne udowadnia, że inteligentne oprogramowanie nie jest zarezerwowane tylko dla klasycznych smartfonów. Pancerne smartfony po raz kolejny pokazują, że zwiększona odporność na pył, wodę i upadki oraz dodatkowe funkcje w postaci wymiennej baterii, noktowizji i termowizji nie muszą oznaczać kompromisów w innych kwestiach. Modele z serii Xever 7 można kupić w sieciach Media Expert i Avans.

























źródło: Info Prasowe - RugOne