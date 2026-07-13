RugOne Xever 8 trafia do sprzedaży w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka RugOne w najbliższych dniach wprowadzi na nasz rynek nowy, pancerny smartfon Xever 8. Model ten łączy wzmocnioną konstrukcję z technologią wymiennej baterii. Pozwala podmienić ogniwo 4800 mAh bez wyłączania urządzenia. Xever 8 wyposażony jest w kamerę główną z sensorem Sony IMX682, dedykowany aparat noktowizyjny. Za odporność 6,5-calowego ekranu dba szkło Gorilla Glass 3. Marka RugOne wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów. W najnowszym, premierowym modelu zdecydowała, aby zachować funkcjonalności z dobrze już znanego modelu RugOne Xever 7, jednocześnie ulepszając dotychczasową formułę i zwiększając jego możliwości, zachowując atrakcyjność cenową urządzenia.







Model serii ósmej wyposażono w technologię wymiany baterii hot-swap, umożliwiającą podmianę ogniwa bez konieczności wyłączania czy restartowania smartfonu. Ponadto system został ulepszony do wersji 2.0, która, w porównaniu do poprzednika, nie wygasza już ekranu w trakcie wymiany. Dzięki temu można prowadzić rozmowy telefoniczne czy oglądać wideo bez przerw.



Wśród nowości znajduje się też głośnik SonicX o szczytowym poziomie głośności 117 dB i komorze akustycznej 2,6 cc. Wbudowany przetwornik odtwarza powiadomienia oraz połączenia głośniej, podobnie jak ostrzeżenia awaryjne. Całość wspomagana jest przez technologię Tuner AI, która wzmacnia wokale i basy oraz umożliwia odtwarzanie przestrzenne 360 stopni.



Za pracę smartfonu odpowiada procesor MediaTek Helio G200 wsparty 8 GB RAM oraz od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie wyposażono w dwa aparaty - główny, 64 Mpix, z sensorem Sony IMX682 CMOS, oraz noktowizyjny, 20 Mpix, z sensorem Sony IMX350 CMOS. Z przodu znajduje się kamera punch-hole z matrycą o rozdzielczości 32 Mpix Samsung GC32E1.



Standardowo w przypadku smartfonów wzmocnionych, Xever 8 posiada certyfikaty IP68, IP69K, a także MIL-STD-810H. Wyświetlacz chroni szkło Corning Gorilla Glass 3. Urządzenie można zanurzyć na głębokości do 2 metrów, na czas do 30 minut. Ta opcja z pewnością spodoba się fanom fotografii podwodnej, ponieważ główny aparat ma specjalny tryb dedykowany takim zdjęciom.



Ceny, akcesoria, dostępność

Smartfon RugOne Xever 8 dostępny będzie w ciągu najbliższych dni w sieciach sklepów Media Expert, Faxtel oraz w oficjalnym sklepie Ulefone na Allegro. W pudełku oprócz smartfona znajdą się: metrowy kabel USB-C, dwie wymienne baterie, dwie pokrywy baterii, stacja dokująca 4 w 1, dedykowane szkło hartowane i pasek. Ceny znajdują się poniżej:

- Smartphone RugOne Xever 8 8GB/128GB (Black) - 1599 PLN

- Smartphone RugOne Xever 8 8GB/128GB (Sand Dune) - 1599 PLN

- Smartphone RugOne Xever 8 8GB/256GB (Black) - 1899 PLN

- Smartphone RugOne Xever 8 8GB/256GB (Sand Dune) - 1899 PLN























źródło: Info Prasowe - RugOne