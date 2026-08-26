RugOne Xlink 7- Wytrzymałe krótkofalówki do ekstremalnej komunikacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka RugOne wprowadza na polski rynek Xlink 7, wzmocniony komunikator głosowy, który łączy prostotę krótkofalówki z zasięgiem sieci komórkowej 4G LTE. Naciśnięcie jednego przycisku uruchamia rozmowę, bez wybierania numeru i bez ograniczeń zasięgu radiowego. Urządzenie powstało z myślą o turystach, rowerzystach i wędrowcach, dla których niezawodna łączność w terenie bywa kwestią bezpieczeństwa. Za obsługę odpowiada globalna karta SIM w standardzie nanoSIM z dołączonym 12-miesięcznym pakietem usług, aktywującym się przy pierwszym użyciu. Karta nie jest przypisana do jednego operatora, lecz automatycznie łączy się z dostępną siecią 4G/LTE.







Xlink 7 spełnia najwyższe normy odporności IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H. Dzięki temu jest wodoodporny, wstrząsoodporny i pracuje w temperaturach od -30 do 55 stopni Celsjusza. Wbudowana redukcja szumów oparta na AI (tłumienie do 55 dB) sprawia, że rozmówca słyszy głos, a nie wiatr czy deszcz. Urządzenie obsługuje rozmowy grupowe do trzech osób w czasie rzeczywistym, w trybie pełnodupleksowym, a zasięg łączności sięga nawet 30 000 km. Dla bezpieczeństwa w terenie Xlink 7 wyposażono w funkcję SOS z udostępnianiem lokalizacji GPS, asystenta głosowego AI informującego m.in. o pogodzie, pozycjonowanie GPS/Beidou/GLONASS oraz wbudowaną latarkę TorchX. Bateria zapewnia do 87 godzin czuwania i do 10 godzin ciągłej rozmowy, a ładowanie odbywa się przez USB-C. Urządzeniem można zarządzać z aplikacji Xlink na iOS i Android, a łączność uzupełnia Bluetooth 5.2.



Zasięg karty SIM

Dołączona karta SIM działa w ponad 80 krajach i terytoriach:

Europa: Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Guernsey, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Owcze.

Azja: Armenia, Azerbejdżan, Bangladesz, Filipiny, Gruzja, Izrael, Kambodża, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Kuwejt, Laos, Makau, Malezja, Oman, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tadżykistan, Tajwan, Uzbekistan.

Afryka: Algieria, Egipt, Ghana, RPA, Tunezja.

Ameryka Północna: Kanada, Stany Zjednoczone.

Francuskie terytoria zamorskie: Gujana Francuska, Gwadelupa, Majotta, Martynika, Reunion.



Dostępność i cena

RugOne Xlink 7 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym (Sports Black) oraz piaskowym (Sand Dune). Urządzenie można kupić w oficjalnym sklepie producenta na Allegro, a niebawem także w popularnych sieciach elektromarketów w sugerowanej cenie producenta 599 PLN. W zestawie, oprócz przedpłaconej karty SIM, znajdują się: przycisk PTT z dwoma paskami, magnetyczny klips, opaska na ramię oraz smycz.

























źródło: Info Prasowe - RugOne