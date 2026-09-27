RugOne Xsnap 7 Pro wkrótce zadebiutuje w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

RugOne planuje już wkrótce wprowadzić na polski rynek Xsnap 7 Pro. Nagrodzony IFA Innovation Award 2026 produkt łączy w sobie wytrzymałość z innowacyjnością, wynosząc swobodę robienia zdjęć i wideo smartfonem na nowy poziom. Jest to możliwe za pomocą wyjmowanego modułu kamerki sportowej typu action cam. Poznaliśmy również cenę urządzenia w Polsce. Najważniejszą cechą RugOne Xsnap 7 Pro jest odłączana kamera action cam, mocowana magnetycznie i zdejmowana jednym ruchem. Waży zaledwie 39 g, jest wodoszczelna na zanurzenia do głębokości 5 m bez dodatkowej obudowy, a bateria wystarcza na około 40 minut nagrywania. Wbudowane 64 GB pamięci pozwala nakręcić ok. 8 godzin materiału w 1080p.







Po włożeniu kamerki z powrotem do obudowy ładuje się ona z baterii telefonu - nawet do 20 pełnych cykli. Moduł rejestruje obraz w rozdzielczości 2.7K przy 30 kl./s, z ultraszerokim kątem 133 stopni i korekcją zniekształceń, a o płynność dba autorski system stabilizacji SteadyX oraz blokada poziomu 360 stopni Horizon Lock. Dostępne są również tryby FreeFrame, time-lapse, slow motion, nagrywanie w pętli i zdjęcia HDR. Kamerę można zamocować na kasku, kierownicy roweru czy paskach plecaka, a nawet nosić jako wisiorek - akcesoria zawarte w zestawie.



Noktowizja i pancerna konstrukcja

Smartfon otrzymał również kamerę noktowizyjną 64 Mpix z czujnikami podczerwieni, która pozwala fotografować i nagrywać w kompletnej ciemności. Główny obiektyw szerokokątny ma natomiast sensor Samsung GN9, 50 Mpix. Konstrukcja spełnia normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H, dzięki czemu jest odporna na wodę, pył, upadki i ekstremalne temperatury. Zabezpieczenia biometryczne obejmą czytnik linii papilarnych w ekranie oraz odblokowanie twarzą.



Wydajność, ekran i długie wsparcie

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 8400 5G z 12 GB RAM i 512 GB przestrzeni na dane, a obraz wyświetla 6.67-calowy ekran AMOLED 1.5K. Za czas pracy oraz ładowanie action cam odpowiada pojemny akumulator 9300 mAh z ładowaniem do 45 W. Telefon debiutuje z Androidem 16 i ma otrzymywać aktualizacje aż do Androida 20.



RugOne Xsnap 7 Pro trafi do sprzedaży w Polsce w październiku 2026 roku, w cenie 4199 PLN. Urządzenie będzie dostępne w popularnych elektromarketach w dwóch wersjach kolorystycznych: Black i Sand Dune.



















źródło: Info Prasowe - RugOne