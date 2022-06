Rumuńska Agencja Rozwoju Gier - Amber otwiera nowe studio w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amber, największe niezależne studio tworzące gry wideo w Rumunii, kontynuuje rozwój i otwiera nowe biuro w Warszawie. Nowe biuro będzie koncentrować się na specjalizacjach, takich jak inżynieria, grafika i projektowanie gier, przy czym studio będzie dążyć do zwiększania swoich specjalistycznych umiejętności w zakresie tworzenia gier na komputery PC/konsole. Amber Warsaw dołącza do istniejących już studiów w Montrealu, Kanadzie, Guadalajarze, Meksyku, Bukareszcie, Botosani i Kijowie, oraz biur w San Francisco i Los Angeles. Dyrektorem Generalnym Amber Warsaw będzie Greg Ciach, polski pisarz, projektant gier i koder, którego głównym celem zawodowym jest tworzenie gier o wysokiej jakości.







Jako profesjonalista, Greg zaznaczył swoją kreatywność w polskiej branży gier - był dyrektorem ds. rozwoju biznesu w Platige Image, projektantem gier w Winko Games, projektantem narracji w Tequila Games oraz CEO niezależnego studia gier PolyAmorous.



„Nie mogę już się doczekać możliwości zbudowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska, z dużą przestrzenią do rozwijania indywidualnych umiejętności. Bardzo wierzę w tworzenie gier o silnym ładunku emocjonalnym. Jestem pewien, że możemy wnieść powiew świeżego powietrza na polską scenę gier AA/AAA i stać się przy tym ważnym graczem” – powiedział Greg Ciach, Dyrektor Generalny Amber Poland.



Możliwość otwarcia biura w Warszawie pojawiła się dzięki inicjatywie Dragoșa Hâncu, współzałożyciela studia Amber. Celem studia jest zbudowanie bezpiecznej przestrzeni do pracy dla około 35 specjalistów (do końca roku) z najważniejszych dziedzin - inżynierów, projektantów gier, projektantów UX i grafików VFX. Studio rozpoczęło już współpracę z 10 osobami, w tym Head of Operations, Talent Acquisition Specialist, HR Business Partner oraz inżynierami. Ruszyła także rekrutacja na nowe stanowiska w studiu.



















Źródło: Info Prasowe / Amber