Rusza przedsprzedaż HAMMER Blade’a 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsze urządzenie HAMMER, które swoją prapremierę miało na międzynarodowych targach MWC w Barcelonie, jest już dostępne w przedsprzedaży z prezentami wartymi 550 PLN! W efekcie, zamawiając teraz Blade’a 5G (6GB+128GB, 48Mpx, IP69, eSIM, NFC), który wyrasta na nowego flagowca marki, można zgarnąć zegarek HAMMER Watch oraz kartę Sodexo o wartości 200 PLN na dowolne zakupy! Jakby tego było mało – smartfon stał się oficjalnym modelem znanego programu rozrywkowego ukazującego zmagania sportowców na skomplikowanym torze przeszkód, który można oglądać w TV od 31 sierpnia.







HAMMER Blade 5G to najnowsze urządzenie w portfolio marki i pierwszy wzmocniony smartfon z technologią eSIM i 5G. Można go zamówić z gratisami na stronie dedykowanej promocji. Model posiada ekran 6.3” FHD+ IPS o panoramicznych proporcjach 20:9, które chroni szkło Gorilla Glass 5. Producent utrzymał w modelu stylistykę znaną dotychczasowym użytkownikom linii Athlete, stąd jest on całkiem zgrabny jak na smartfon z kategorii ruggedphone. Ponadto, tak jak pozostałe urządzenia z tej serii, nowa propozycja również posiada certyfikat militarny MIL-STD-810G i spełnia normy IK07 oraz IP69 potwierdzające jego wysoką wytrzymałość na wstrząsy, wodę oraz pył.



Ten wydajny model z nowoczesnym 8-rdzeniowym procesorem MediaTek 5G Dimensity 720 i 6GB RAM, NFC oraz baterią 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania oferuje również, zgodnie z najnowszymi trendami, dobre możliwości fotograficzne. To wszystko za sprawą aparatu przedniego 16 Mpx oraz głównego aparatu na tylnej obudowie, który ma trzy wzajemnie wspierające się obiektywy. Główny obiektyw 48Mpx może pochwalić się przysłoną f/1.8, a dodatkowe to: obiektyw 20 Mpx do robienia zdjęć w trybie nocnym oraz obiektyw szerokokątny 13 Mpx do zdjęć panoramicznych, które zapewniają możliwość dokumentowania każdego momentu. W efekcie, Blade 5G łączy w sobie praktyczność, nowoczesność i sportowe osiągi, dzięki czemu oferuje wszystko to, co nowoczesny model mieć powinien.



Model dzięki eSIM, który zyskuje na popularności, oferuje poza fizyczną kartą SIM, możliwość korzystania z wirtualnej karty SIM (eSIM). Ten wbudowany chip umożliwia w sposób zdalny i natychmiastowy wykupienie pakietu danych internetowych dowolnego operatora (także wirtualnego, zagranicznego), który oferuje eSIM. Aby zainstalować usługę nie trzeba dokonywać formalności związanych z zakupem i rejestracją fizycznej karty SIM w salonie, co pozwala zaoszczędzić czas, wybrać ofertę szytą na miarę naszych potrzeb i np. zaoszczędzić pieniądze w krajach, w których roaming międzynarodowy jest drogi.



Poza NFC i eSIM, HAMMER Blade 5G oferuje też Bluetooth 5.0, WiFi 5 GHz, czytnik linii papilarnych oraz wodoodporne złącze USB-C 3.0. Do dyspozycji użytkowników jest także 128 GB pamięci wewnętrznej na multimedia. Ten HAMMER pracuje pod kontrolą czystego systemu Android 11 z certyfikatem GMS. Smartfon Blade 5G został wyceniony na 2499 PLN.



Zgarnij gratisy w przedsprzedaży

Od 31 sierpnia br. HAMMER Blade 5G jest dostępny w przedsprzedaży. Osoby zamawiające model już teraz otrzymają prezenty o łącznej wartości 550 zł. Są to pasujący stylistyką do urządzenia zegarek HAMMER Watch (349 zł) oraz karta Sodexo o wartości 200 zł na dowolne zakupy. Pierwsze urządzenia trafią do użytkowników w drugiej połowie października. Następnie model trafi do regularnej sprzedaży.















Źródło: Info Prasowe / mPTech