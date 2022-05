Rusza sprzedaż gamingowego POCO F4 GT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od 10.05.2022 od godz. 15:00 do 12.05.2022 włącznie, najnowszy gamingowy smartfon marki POCO będzie sporo tańszy – tylko przez 48 godzin promocji można go kupić w specjalnej cenie, obniżonej aż o 350 PLN. POCO F4 GT ma imponującą wydajność. To dzięki flagowemu procesorowi Snapdragon 8 Gen 1, wyprodukowanemu w technologii 4 nm, wspieranemu przez zaawansowane system chłodzenia LiquidCool 3.0. Smartfon ma płaski wyświetlacz AMOLED FHD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz, a dzięki technologii HyperCharge o mocy 120 W można go naładować „do pełna” w zaledwie 17 minut przy użyciu dołączonej ładowarki.







Smartfon jest wyposażony w specjalne magnetyczne, wysuwane z obudowy przyciski, działające podobnie do używanych w gamepadach klawiszy – spustów, które ułatwiają sterowanie w grach. POCO F4 GT jest dostępny w trzech kolorach: Stealth Black, Knight Silver i Cyber Yellow, oraz w dwóch wariantach pamięci: 8 GB + 128 GB oraz 12 GB + 256 GB.



Wyjątkowa cena na start – tylko przez 48 godzin

Od 10 maja POCO F4 GT będzie można kupić przez 48 godzin w wyjątkowej ofercie na start, w cenie obniżonej o 350 PLN. Promocja potrwa do wyczerpania zapasów. Warto się pospieszyć.

• 8 GB + 128 GB, cena detaliczna: 2999 PLN, cena w promocji na start: 2649 PLN

• 12 GB + 256 GB, cena detaliczna: 3499 PLN, cena w promocji na start: 3149 PLN



Nabywcy POCO F4 GT mogą skorzystać z usługi posprzedażowej premium, która oferuje jednorazową, bezpłatną naprawę lub wymianę ekranu w ciągu pierwszych 6 miesięcy (180 dni) od daty zakupu. Dodatkowo, jego użytkownicy mogą korzystać z usługi YouTube Premium bezpłatnie przez dwa miesiące.



POCO F4 GT jest dostępny w punktach Xiaomi Store (także e-sklepach mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl) oraz sieciach jak Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish, x-kom i na Allegro. Ceny i dostępność mogą się różnić w zależności od kanałów sprzedaży. Promocja potrwa 2 dni lub do wyczerpania zapasów.



















Źródło: Info Prasowe / POCO