Rusza sprzedaż smartfona motorola moto g06 power

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Staruje sprzedaż modelu moto g06 power, który został zaprezentowany niespełna miesiąc temu na targach IFA 2025.

moto g06 power to model z niezwykle pojemną baterią, która zapewnia komfortową pracę w przystępnej cenie. Urządzenie oferuje największy wyświetlacz w historii serii moto g — 6.88” LCD HD+ z jasnością do 600 nitów i funkcją Water Touch, która pozwala korzystać z ekranu mokrymi palcami. Smartfon wyróżnia się niezwykle pojemną baterią 7000 mAh, która wystarcza na ponad dwa i pół dnia pracy, nawet przy intensywnym użytkowaniu.







Sercem modelu jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G81 Extreme o wydajności wystarczającej do codziennego, komfortowego korzystania ze smartfona. moto g06 power, który trafia do sprzedaży w Polsce, dostępny jest w wariancie 4 GB RAM (z funkcją rozszerzenia do 12 GB dzięki RAM Boost) oraz z 64 GB pamięci wewnętrznej — wspiera jednak karty pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Warto zwrócić uwagę, że pomimo dużego ekranu i bardzo pojemnej baterii, smartfon ma tylko 8.82 mm grubości i waży 220 g.



moto g06 power posiada głośniki stereo z Dolby Atmos i Bass Boost, które gwarantują mocny, przestrzenny dźwięk. Aparat główny 50 Mpx wspierany sztuczną inteligencją zapewnia wyraźne zdjęcia w każdych warunkach, a przedni aparat 8 Mpx sprawdzi się do selfie i rozmów wideo.



Urządzenie jest wykończone wysokiej jakości tworzywem, które nie łapie odcisków palców — do smartfona dodawane jest także etui. Klasa ochrony IP64 zabezpiecza go przed kurzem i przypadkowym zalaniem. Wyświetlacz chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 3. Będzie oferowany w kolorach: niebieskim (PANTONE Tapestry) oraz oliwkowym (PANTONE Laurel Oak).



Ceny i dostępność w Polsce

motorola moto g06 power (4/64 GB), jest dostępna w rekomendowanej cenie detalicznej 499 PLN, w Showroomie Lenovo i Motorola (Warszawa), a także u oficjalnych partnerów marki: RTV EURO AGD, Media Expert, X-kom, Komputronik, Neonet, Sferis, Delkom, GT Group Tomaszek i w sklepie internetowym elenovo. Smartfon będzie można również zakupić u trzech operatorów sieci komórkowych: Plus, Play oraz Orange.





















źródło: Info Prasowe - motorola