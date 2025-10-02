2025-10-02 13:21
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

Rusza sprzedaż smartfona motorola moto g06 power

Obrazek Rusza sprzedaż smartfona motorola moto g06 power

Staruje sprzedaż modelu moto g06 power, który został zaprezentowany niespełna miesiąc temu na targach IFA 2025.
moto g06 power to model z niezwykle pojemną baterią, która zapewnia komfortową pracę w przystępnej cenie. Urządzenie oferuje największy wyświetlacz w historii serii moto g — 6.88” LCD HD+ z jasnością do 600 nitów i funkcją Water Touch, która pozwala korzystać z ekranu mokrymi palcami. Smartfon wyróżnia się niezwykle pojemną baterią 7000 mAh, która wystarcza na ponad dwa i pół dnia pracy, nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Sercem modelu jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G81 Extreme o wydajności wystarczającej do codziennego, komfortowego korzystania ze smartfona. moto g06 power, który trafia do sprzedaży w Polsce, dostępny jest w wariancie 4 GB RAM (z funkcją rozszerzenia do 12 GB dzięki RAM Boost) oraz z 64 GB pamięci wewnętrznej — wspiera jednak karty pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Warto zwrócić uwagę, że pomimo dużego ekranu i bardzo pojemnej baterii, smartfon ma tylko 8.82 mm grubości i waży 220 g.

moto g06 power posiada głośniki stereo z Dolby Atmos i Bass Boost, które gwarantują mocny, przestrzenny dźwięk. Aparat główny 50 Mpx wspierany sztuczną inteligencją zapewnia wyraźne zdjęcia w każdych warunkach, a przedni aparat 8 Mpx sprawdzi się do selfie i rozmów wideo.

Urządzenie jest wykończone wysokiej jakości tworzywem, które nie łapie odcisków palców — do smartfona dodawane jest także etui. Klasa ochrony IP64 zabezpiecza go przed kurzem i przypadkowym zalaniem. Wyświetlacz chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 3. Będzie oferowany w kolorach: niebieskim (PANTONE Tapestry) oraz oliwkowym (PANTONE Laurel Oak).

Ceny i dostępność w Polsce
motorola moto g06 power (4/64 GB), jest dostępna w rekomendowanej cenie detalicznej 499 PLN, w Showroomie Lenovo i Motorola (Warszawa), a także u oficjalnych partnerów marki: RTV EURO AGD, Media Expert, X-kom, Komputronik, Neonet, Sferis, Delkom, GT Group Tomaszek i w sklepie internetowym elenovo. Smartfon będzie można również zakupić u trzech operatorów sieci komórkowych: Plus, Play oraz Orange.




Rusza sprzedaż smartfona motorola moto g06 power

Rusza sprzedaż smartfona motorola moto g06 power

Rusza sprzedaż smartfona motorola moto g06 power

źródło: Info Prasowe - motorola
Komentarzy: 0



Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelnik serwisu IN4.pl.