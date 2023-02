Ruszył fotograficzny konkurs Xiaomi Explorers 2023

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim forum Xiaomi Community trwa konkurs fotograficzny dla fanów marki Xiaomi. Wystarczy sfotografować trzynaście tematów (każdego dnia publikowany jest jeden temat), a zdjęcia zamieścić na forum do 5 marca. Fotografie będą oceniać m.in. laureaci dwóch poprzednich edycji Xiaomi Explorers. Na zwycięzcę czeka najnowszy smartfon, którego premiera w najbliższą niedzielę w Barcelonie. Zadaniem jest zdobycie jak największej liczby punktów w 13 wyzwaniach-tematach konkursowych. Fotografie muszą zostać wykonane smartfonem serii Xiaomi, Redmi lub POCO. Członek jury w ramach każdego tematu fotograficznego może wyróżnić maksymalnie trzynaście zdjęć przyznając punkty w skali 1-13, przy czym najwyżej ocenione zdjęcie otrzymuje najwięcej tj. 13 punktów, a każde kolejne o jeden punkt mniej. W jury zasiadają Mi Fani, którzy wygrali Xiaomi Explorers w 2022 r.







Każdego dnia, począwszy od 20 lutego, w wątku konkursowym na Xiaomi Community publikowany jest jeden temat fotograficzny. Pierwszym był „minimalizm”, a drugim „abstrakcja”. Trzynasty temat zostanie przedstawiony 4 marca. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace do 5 marca.



Uczestnicy swoje zdjęcia muszą publikować w komentarzach do niniejszego wątku konkursowego: https://new.c.mi.com/pl/post/64463. W wątku tym osoby zainteresowane konkursem znajdą dodatkowe szczegóły.



Do wygrania jest najnowszy smartfon serii Xiaomi 13, którego premiera odbędzie się w Barcelonie w najbliższą niedzielę, 26 lutego br. Relacja z premiery będzie dostępna na stronie:http://event.mi.com/pl/.



















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi