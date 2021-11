Ruszyła akcja ’Cashback’ od Mio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ruszyła tegoroczna edycja akcji „Cashback” na produkty marki Mio. Konsumenci mogą otrzymać nawet do 250 zł zwrotu na jeden z 22 produktów największego producenta wideorejestratorów w Europie. Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy panują bardzo trudne warunki na drodze. Krótszy dzień i częste opady sprawiają, że prawdopodobieństwo uczestnictwa w wypadku jest bardzo wysokie Zazwyczaj to po nim kierowcy doceniają to, że posiadają nagranie, które jest rzetelnymi wiarygodnym odzwierciedleniem zaistniałej sytuacji. Jesień, to czas, w którym marka Mio rozpoczyna akcję „Cashback” , dzięki niej konsumenci mogą otrzymać do 250 zł zwrotu za objęte promocją urządzenie Mio.







Spośród 22 propozycji można znaleźć nawigacje rowerowe, wideorejestratory samochodowe oraz kamerę dedykowaną jednośladom. Ideą promocji jest częściowy, określony w regulaminie, zwrot pieniędzy za zakup wybranego produktu objętego promocją. Jednym z najważniejszych warunków akcji „Cashback” jest zakup sprzętu na terenie Polski oraz od polskiego dystrybutora. W promocji biorą udział najlepsze i najpopularniejsze modele, jak chociażby najnowsza kamera dedykowana motocyklom, skuterom, czy hulajnogom Mio MiVue M700 (taniej o 250 zł), czy doceniane przez media wideorejestratory Mio MiVue 846 oraz Mio MiVue 818.



Aby otrzymać określony w regulaminie zwrot gotówki należy do 7 stycznia 2022 zakupić jeden z objętych promocją produktów. Następnie wejść na stronę www.miocashback.pl i wypełnić znajdujący się tam formularz. Następnie wysyłać paragon lub fakturę VAT wraz z numerem seryjnym produktu na adres, który został wskazany na stronie akcji.



Więcej szczegółów promocji oraz regulamin można znaleźć na stronie http://www.miocashback.pl/.



















Źródło: Info Prasowe / MiTAC