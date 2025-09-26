Ruszyła przedsprzedaż ROG Xbox Ally i Ally X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) ogłosiło start przedsprzedaży nowych konsol przenośnych ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X. Od 26 września 2025 r. urządzenia są dostępne w przedsprzedaży także w Polsce. ROG i Xbox wspólnie stworzyli urządzenia, które redefiniują mobilny gaming – od ergonomicznej budowy, przez pełnoekranowe wrażenia, po funkcje, które czynią granie jeszcze bardziej intuicyjnym i ekscytującym. Globalna premiera ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X odbędzie się 16 października. Oba modele zaprojektowano tak, aby dopasować się do różnych stylów gry.







Przedsprzedaż ROG Xbox Ally i Ally X rusza dziś równolegle na wielu rynkach świata, w tym także w Polsce. Konsole są dostępne m.in. w Australii, Belgii, Kanadzie, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Japonii, Meksyku, Niderlandach, Norwegii, Portugalii, Korei Południowej, Rumunii, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tajwanie, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Wietnamie.



Globalna premiera konsol odbędzie się 16 października. Tego dnia ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X pojawią się również na kolejnych rynkach, m.in. w Egipcie, Grecji, na Węgrzech, w Malezji, Indiach, na Filipinach, w Indonezji, Słowenii, Republice Południowej Afryki, Tajlandii oraz na Ukrainie. Kolejne kraje — w tym Brazylia i Chiny (dla Xbox Ally X) — dołączą wkrótce.



ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X można już zamawiać w Polsce poprzez Microsoft Store, ASUS eShop oraz u autoryzowanych partnerów handlowych. Dodatkowo, tylko w przypadku zamówień przedpremierowych w ASUS eShop, przygotowano specjalną promocję – rozszerzoną gwarancję ASUS Premium Care+ (2-letnia ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami) w symbolicznej cenie 1 zł.



ROG Xbox Ally napędza procesor AMD Ryzen Z2 A, zapewniający świetną energooszczędność, podczas gdy ROG Xbox Ally X korzysta z nowego układu AMD Ryzen AI Z2 Extreme, gwarantującego najwyższą wydajność w grach AAA. Oba urządzenia oferują znaczący skok generacyjny względem poprzedniego modelu ROG Ally, dostarczając najlepszych wrażeń z mobilnego grania na Windows 11. Więcej informacji znajdziesz na stronach: ROG Xbox Ally X oraz ROG Xbox Ally.



Od 26 września 2025 r. gracze w Polsce i wybranych regionach mogą składać zamówienia przedpremierowe na ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X. Dzięki wyjątkowej ergonomii, pełnoekranowym wrażeniom znanym z konsol, systemowi Windows 11, rozbudowanej bibliotece gier obejmującej najważniejsze platformy PC oraz szeregowi dopracowanych funkcji, urządzenia te oferują połączenie topowej wydajności, elastyczności i atrakcyjnej ceny.



Moc nowej generacji

ROG Xbox Ally X otrzymał nowy procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme, który łączy ogromną moc obliczeniową z dłuższym czasem pracy na baterii. Dzięki optymalizacjom od Xbox i Windows, Xbox Ally X wyznacza nowy standard wydajności wśród konsol mobilnych. W testach przedpremierowych ROG Xbox Ally X osiągnął nawet o 30% wyższą wydajność1 w grach Indiana Jones and the Great Circle oraz Doom: The Dark Ages w porównaniu z poprzednią generacją. Jednocześnie bateria pozwala na nawet dwukrotnie dłuższą rozgrywkę w Hollow Knight: Silksong2. ROG Xbox Ally także notuje wyraźny wzrost możliwości – do 20% wyższej wydajności w Forza Horizon 5 i Gears of War: Reloaded3, a czas pracy na baterii może być nawet o 110% dłuższy niż w modelu Ally X4.



Zarówno AMD Ryzen AI Z2 Extreme, jak i AMD Ryzen Z2 A zostały zoptymalizowane pod kątem wykorzystania najnowszych technologii graficznych Radeon. Wśród nich znajdują się m.in. AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) oraz AMD Fluid Motion Frames (AFMF), które potrafi zwiększyć płynność animacji nawet o 60%. Patrząc w przyszłość, ROG Xbox Ally X otrzymał zintegrowany układ NPU. Choć dziś wykorzystanie funkcji AI w grach jest jeszcze ograniczone, najnowszy procesor sprawia, że konsola jest już przygotowana na nadchodzącą falę innowacji opartych na sztucznej inteligencji.



Ceny w Polsce zostały ustalone na poziomie sugerowanej ceny detalicznej (ERP):

ROG Xbox Ally – wszechstronna konsola przenośna dla okazjonalnych graczy i pasjonatów, w cenie 2599 PLN.

ROG Xbox Ally X – topowy model stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, w cenie 3799 PLN.

























