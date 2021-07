Ruszyła przedsprzedaż realme narzo 30A

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme wprowadził na rynek nową serię budżetowych smartfonów: narzo 30. Do sprzedaży w Polsce trafił dzisiaj model realme narzo 30A – smartfon z gamingowym procesorem i potężną baterią o pojemności 6000 mAh, kosztujący w ofercie przedsprzedażowej zaledwie 399 pln. Marka zapowiada, że kolejne smartfony z tej serii pojawią się na polskim rynku już niebawem. realme narzo 30A to smartfon stworzony z myślą o tych użytkownikach, którzy szukają niedrogiego i wydajnego urządzenia, pozwalającego na wielogodzinne użytkowanie bez konieczności ładowania. Producent wyposażył go w potężną baterię o pojemności 6000 mAh, która po pełnym naładowaniu pozwala na 52 godziny rozmów, 27 godzin korzystania z YouTube lub 10 grania w gry mobilne. W trybie czuwania realme narzo 30A może działać bez ładowania nawet do 46 dni.







Urządzenie oferuje także funkcje optymalizujące czas pracy baterii, jak tryb Super Power Saving, który pozwala zamrozić rzadziej używane aplikacje działające w tle i tym samym zmniejszyć ilość zużywanej przez nie energii. Dodatkowo, realme narzo 30A umożliwia ładowanie zwrotne, a więc pełni także funkcję powerbanku, dzięki czemu w awaryjnej sytuacji może „podzielić” się energią ze słuchawkami, smartwatchem czy innymi akcesoriami. Po rozładowaniu baterię w smartfonie uzupełni dołączona do zestawu ładowarka 18 W.



realme narzo 30A wyposażony został w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G85 o taktowaniu 2.0 GHz, osiągający wynik ponad 200 000 punktów w teście Antutu. To, w połączeniu z pojemną baterią i wygodnym ekranem HD+ o przekątnej 6.5 cala sprawia, że urządzenie staje się jednym z nielicznych smartfonów w swojej półce cenowej, które pozwala na komfortowe granie, także w najnowsze tytuły mobilne.



Najnowszy smartfon od realme oferuje także solidny w swojej klasie aparat główny z dwoma obiektywami o rozdzielczości 13 MP i 2 MP. Przysłona f 2/2 zapewnia większą ilość światła, a wbudowany tryb Super NightScape umożliwia robienie wyraźnych zdjęć nocą. Główny zestaw uzupełnia przedni obiektyw do 8 MP, wspierany przez wbudowane tryby oparte na bieżących trendach w mediach społecznościowych.



Urządzenie w Polsce dostępne jest w jednym wariancie pamięciowym (3+ 32 GB) oraz w dwóch kolorach: czarnym i niebieskim. Na pleckach urządzenia znajduje się wygodny czytnik biometryczny, a tuż pod nim ozdobny motyw fali, która nadaje urządzeniu nowoczesny i dynamiczny charakter. Urządzenie oparte jest na systemie Android 10 i oferuje tryb dual SIM i dodatkowy slot na kartę pamięci (2x nanoSIM + micro SD), łączność Bluetooth 5.0 oraz gniazdo mini jack 3,5 mm.



Dostępność i cena

Smartfon realme narzo 30A dostępny jest od dzisiaj w sprzedaży w Polsce. Do 6 lipca lub do wyczerpania zapasów (liczba sztuk objętych akcją flash sale jest ograniczona) urządzenie dostępne jest w promocyjnej cenie 399 PLN. Po zakończeniu przedsprzedaży, cena regularna tego modelu w Polsce będzie wynosić 449 PLN. Smartfon w kolorze czarnym dostępny jest w sieci X-kom, wersja niebieska trafiła natomiast do oferty oficjalnych sklepów producenta: realmeshop.pl i sklep-realme.pl.





























Źródło: Info Prasowe / realme