Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ruszyły zapisy do I edycji Predator Games – największych w Europie Międzyszkolnych Rozgrywek E-sportowych. W turnieju zmierzą się drużyny z aż 1024 szkół. Będą rywalizować o nagrody, których łączna wartość wyniesie ponad 3 200 000 złotych! Ale równie ważnym elementem wydarzenia jest też kampania edukacyjna z udziałem psychologów i ekspertów z wielu różnych dziedzin. Zapisy do turnieju trwają tylko do 27 marca 2023 roku. Sponsorem generalnym rozgrywek został PKO Bank Polski. Założeniem Predator Games 2023 jest nie tylko rozwój różnorodnych umiejętności wśród dzieci i młodzieży, dobra zabawa oraz wartościowe nagrody, ale także perspektywa budowania silnego pomostu między nastolatkami a rodzicami i szkołą. Pomysłodawcą i organizatorem turnieju, skierowanego do szkół podstawowych i średnich w całym kraju jest Acer Polska.







Dwa miesiące temu zakończyliśmy sezon testowy Predator Games. Na 128 zakładanych miejsc zgłosiło się do nas aż 858 szkół, czyli prawie siedmiokrotnie więcej niż planowaliśmy! To wielki sukces całego zespołu, ale też podstawa do wniosków. Widzieliśmy w tym czasie, jak pasja do gamingu łączy, a związana z nim rywalizacja rozwija. Dlatego dziś rozpoczynamy pierwszy sezon tego projektu, w którym młodzi fani esportu, przy wsparciu szkół i pedagogów, będą mogli sprawdzić swoje umiejętności i spełnić swoje marzenie o udziale w profesjonalnym esportowym wydarzeniu – mówi Łukasz Łopuszyński, Country Manager w Acer Poland.



Co ważne, realizowany przez Acer Polska projekt stawia także na kampanię edukacyjną z udziałem psychologów i ekspertów z wielu różnych dziedzin. Jej celem jest m.in. przybliżenie rodzicom graczy świata gamingu oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat jego jasnych stron. Gry to przecież rozwój wielu kompetencji, takich jak strategiczne myślenie czy współpraca międzyludzka. Z uwagi m.in. na edukacyjny aspekt projektu Partnerami turnieju są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centrum GovTech Polska, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, Intel, Microsoft, Media Expert, MEiN Tech, VULCAN. Sponsorem Generalnym jest PKO Bank Polski.



Jak wziąć udział?

Uczniowie szkół, które jako pierwsze zarejestrują swoje drużyny, spróbują swoich sił w 4 grach: Fortnite (3 graczy i 1 rezerwowy), League of Legends (5 graczy i 1 rezerwowy), Rocket League (3 graczy i 1 rezerwowy) oraz Chess.com (1 gracz i 1 rezerwowy). Każda ze szkół może zarejestrować maksymalnie 16 zawodników. Minimalny wiek gracza to 13 lat.

Rozgrywki rozpoczną się w piątek, 31 marca 2023 roku. Etap eliminacyjny przeprowadzony zostanie w formule online, z kolei wielki finał, który zaplanowano na 27 maja 2023 roku (sobota), odbędzie się stacjonarnie w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie.



Zarówno najlepsi gracze, jak i 3 reprezentacje, które zdobędą najwyższe miejsca w klasyfikacji danej gry, otrzymają nagrody ufundowane przez partnerów Rozgrywek. Ich wartość to ponad 3200000 złotych.



Więcej informacji, w tym link do zapisów, znajduje się na: https://predatorgames.pl.























Źródło: Info Prasowe / Acer