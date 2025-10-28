Ryzen 5 7500X3D już niebawem?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy Ryzen 5 7500X3D pojawił się w brytyjskiej ofercie detalicznej, sugerując, że AMD przygotowuje kolejny procesor z pamięcią podręczną L3 X3D, tym razem dla segmentu tanich CPU. Model ten o kodzie OPN 100-000001904 (rdzenie „Raphael”), będzie posiadał 6 rdzeni i 12 wątków, 96 MB całkowitej pamięci podręcznej (32 MB L3 + 64 MB 3D V-Cache) i TDP na poziomie 65 W. Taktowanie w trybie Boost osiągnie raczej wartości poniżej 4.7 GHz, czyli o około 300-400 MHz mniej niż w przypadku modelu 7600X3D. Jeśli te dane okażą się trafne, będzie to jak dotąd najtańszy procesor AMD z pamięcią podręczną 3D V-Cache, skierowany do graczy z ograniczonym budżetem.







Nowy układ dołączy do rosnącej listy modeli X3D firmy AMD, w tym 7800X3D, 7900X3D, 7950X3D i 7600X3D. Wieści branżowe mówią też o odświeżeniu oferty topowych układów serii Zen 5 X3D - Ryzen 7 9850X3D i Ryzen 9 9950X3D2, które pokazane rozstaną podczas targów CES 2026. Plotki o Ryzenie 9 9950X3D2 są szczególnie interesujące, ponieważ miałby on być kolejnym, flagowym modelem AMD z 16 rdzeniami, 32 wątkami, 192 MB pamięci podręcznej L3 i wartością TDP 200 W.







źródło: TechPowerUP