Słuchawki ABYSS JOAL- Nowy model miesza na rynku...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tym razem znany z typowo hi-endowych modeli takich, jak AB-1266 czy Diana producent zza wielkiej wody zaskoczył wszystkich i wprowadził zupełnie nowy model Joal, który chociaż może nie do końca można zaliczyć do konstrukcji budżetowych, to jednak sprawia, że teraz Abyss stanie się dostępniejszy dla dużo szerszej grupy odbiorców. To model, który bezpośrednio czerpie z flagowych konstrukcji korzystając z wielu lat doświadczeń tej marki. Abyss Joel posiadają autorskie przetworniki planarne o wielkości aż 63 mm ze specjalnie opracowanym układem magnetyczny i dzięki temu oferują znakomite brzmienie, za które słuchacze tak lubią amerykańskiego producenta. Co więcej, to znakomita propozycja dla wszystkich, którzy chcą mieć iście wyczynowe brzmienie, bo dzięki niskiej impedancji 30 omów i wysokiej skuteczności nowe Abyssy będą idealną propozycją dla entuzjastów świetnego brzmienia, które będą mogli mieć zawsze ze sobą.







Autorska technologia planarna

Abyss znany jest słuchaczom z tego, że korzysta z opracowanych przez siebie przetworników planarnych o dużej średnicy i unikalnym brzmieniu. Przetworniki te zapewniają połączenie referencyjnej precyzji brzmienia z nasyconą, a przy tym niezwykle naturalną barwą, do której Abyssy dodają znakomity bas i ogromne pokłady dynamiki. Na dodatek mamy także w komplecie świetną przestrzeń godną najlepszych konstrukcji otwartych. A to wszystko sprawia, że dla wielu najnowszy model może być propozycją bezkonkurencyjną w swojej cenie.



Nowo zaprojektowany pałąk i obrabiana za pomocą CNC metalowa obudowa

Również konstrukcja mechaniczna nowych słuchawek amerykańskiej marki jest dopracowana w każdym calu. Abyss od nowa zaprojektował pałąk, który teraz jest laserowo wycinany i dodatkowo wyżarzany tak, aby zapewnić optymalne właściwości mechaniczne oraz odporność na trudy codziennej eksploatacji. Ponadto sama obudowa słuchawek została precyzyjnie wykonana za pomocą obróbki CNC z aluminium. A to z kolei sprawia, że doskonałe przetworniki mogą pracować w najbardziej optymalnych warunkach i sama obudowa nie dodaje od siebie żadnych niepożądanych rezonansów. Dlatego też konstrukcja mechaniczna nowego modelu Joal jest nie tylko trwała, ale także optymalna akustycznie. I zapewnia przy tym bardzo precyzyjne, pewne odwzorowanie najniższych tonów, także przy dużych skokach dynamiki.



Solidne etui i wysokiej jakości kabel w komplecie

Producent pomyślał tutaj także o tym, aby zapewnić nam wygodę codziennego użytkowania i dodał do swoich słuchawek znakomity kabel wykonany z miedzi OFC o wysokiej czystości. Kabel ten posiada nie tylko specjalny splot poprawiający jego właściwości elektryczne, ale posiada też odpowiednio trwałe wtyczki zapewniające lata pewnej eksploatacji. Przewód dostarczany ze słuchawkami wyposażony jest w zbalansowaną wtyczkę 4.4 mm, przy czym dostępne są także opcjonalne adaptery. Umożliwią one podłączenie do źródeł wyposażonych w gniazdo XLR a także 3.5 mm, co sprawia, że Abyss Joal będą świetnie współpracować z szeroką gamą odtwarzaczy i wzmacniaczy słuchawkowych. Nie bez znaczenia będzie także ich niska, bo wynosząca zaledwie 30 omów impedancja, co dodatkowo sprawia, że nie będą one wymagały bardzo mocnego źródła. W komplecie dostajemy także solidne etui, które z pewnością przyda się w modelu dedykowanym także do wysokiej klasy sprzętu przenośnego.



Słuchawki planarne Abyss Joel, dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 9995 PLN brutto.

























źródło: Info Prasowe - MIP