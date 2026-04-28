Słuchawki FiiO EH11 - Kultowy design wraca w bezprzewodowej odsłonie

FiiO prezentuje model EH11 – lekkie, stylowe słuchawki nauszne Bluetooth, które łączą estetykę inspirowaną klasycznymi konstrukcjami lat 80. z nowoczesnymi technologiami audio. To propozycja dla osób, które cenią design z charakterem, wygodę codziennego użytkowania oraz brzmienie wykraczające poza standard segmentu budżetowego. EH11 od pierwszego spojrzenia wyróżniają się wyjątkową stylistyką. Smukła konstrukcja, kompaktowe rozmiary, kolorowe wersje wykończenia oraz charakterystyczne drewniane elementy sterujące tworzą formę, która przyciąga uwagę i wyróżnia się na tle typowych współczesnych słuchawek.







Dźwięk większy, niż sugeruje rozmiar

Sercem modelu EH11 jest 40 mm przetwornik dynamiczny z kompozytową membraną o wysokim tłumieniu. Dzięki temu słuchawki oferują energiczny, pełny dźwięk z solidnym basem, przyjemnie nasyconą średnicą i muzykalnym charakterem idealnym do codziennego słuchania. Półotwarta konstrukcja akustyczna pomaga uzyskać bardziej swobodną prezentację przestrzeni, redukując typowe dla małych słuchawek uczucie zamknięcia. Efekt to brzmienie lekkie, angażujące i naturalne.



Bluetooth Hi-Res w stylu FiiO

EH11 wyposażono w nowoczesny moduł Bluetooth 6.0 oraz obsługę kodeka LDAC, umożliwiającego transmisję audio w wysokiej jakości. Oznacza to większą ilość danych przesyłanych bezprzewodowo, a w praktyce – lepszą szczegółowość, czystsze wokale i bardziej dopracowany dźwięk podczas słuchania ze smartfona lub komputera. Dodatkowo model obsługuje połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie, co ułatwia codzienne przełączanie się między telefonem a laptopem.



Sterowanie, które daje satysfakcję

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów EH11 są fizyczne, obrotowe kontrolery zintegrowane z nausznikami. Regulacja głośności i zmiana utworów odbywa się poprzez intuicyjne pokrętła, przywracając przyjemność obsługi znaną z klasycznych urządzeń audio. To detal, który wyróżnia EH11 nie tylko wizualnie, ale również użytkowo.



Lekkie, mobilne i gotowe na cały dzień

Ważące zaledwie około 92 g słuchawki EH11 zostały stworzone do codziennego noszenia. Pełne ładowanie trwa około 2 godzin, a bateria pozwala nawet na 30 godzin pracy, co czyni je idealnym towarzyszem podróży, pracy i miejskiego stylu życia.



Dostępność i cena

FiiO EH11 są już dostępne w ograniczonych ilościach na rynkach europejskich. Cena w Polsce wynosi zaledwie 199 PLN, a słuchawki można już nabyć w sieci sprzedaży dystrybutora.

































źródło: Info Prasowe - MIP