Słuchawki Kinera & Queen of Audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Kinera oraz Queen of Audio – to siostrzane firmy stworzone odpowiednio w 2010 i 2019 roku, których filozofią jest dawać jak najwięcej radości ze słuchania muzyki. Od samego początku swojego istnienia stawiają na połączenie atrakcyjnej jakości wykonania, zaskakującego dźwięku oraz ergonomii użytkowania. Oferta producenta skierowana jest dla do osób szukających muzycznych uniesień w przestrzeni publicznej i nie tylko. To właśnie te osoby, które cenią sobie doskonałą, najciekawszą i możliwie jak najbardziej szczerą reprodukcję sygnału audio, są docelowym odbiorcą, na którym skupia się profil obu marek.







Oferty QoA oraz Kinery świetnie uzupełniają się dzięki czemu potencjalny klient z pewnością znajdzie coś dla siebie Produkty są również podane w atrakcyjny sposób, zaczynając od samego wyglądu słuchawek po opakowanie oraz jego zawartość włącznie.



Kinera TYR to model podstawowy oparty na przetworniku dynamicznym o średnicy 6mm. To jednocześnie budżetowe słuchawki, które jednak nie powinny zwieść swoimi wymiarami oraz ceną. Słuchawek w takiej cenie na rynku znajdziemy mnóstwo, ale TYR to model, który gra rewelacyjnie, a w cenie 139zl ciężko będzie znaleźć mu konkurenta. Dostępna jest również wersja Kinera TYR PRO w wersji bluetooth w cenie 189 PLN.



Kinera SIF to trochę droższe słuchawki, ale ciągle poruszamy się w zakresie budżetowego pułapu - 219 PLN. Nie znajdziemy tutaj wyjątkowych rozwiązań. Niemniej jednak producent zadbał o wykonanie oraz nieprzeciętną wygodę użytkowania. Dźwiękowo to znakomicie zestrojone słuchawki, które swoim graniem powinny zaskarbić sobie wielu miłośników muzycznych emocji.



W niewiele większym budżecie znajdziemy model Queen of Audio VESPER, które przykuwają uwagę swoim wykonaniem oferując jednocześnie bezkonkurencyjne doznania dźwiękowe dostępne za 349 PLN. Świetnie zestrojone przetworniki powinny spowodować dreszcze na niejednym z Nas. A w tej cenie to rzadkość.



Kinera IDUN to model przygotowany dla osób, które rozpoczynają swoją audiofilską przygodę. Bazujący na dwóch przetwornikach armaturowych oraz jednym przetworniku dynamicznym, zapewnia bardzo liniową, wierną prezentację sygnału stereo. Cenę ustalono na 599 PLN.



Z kolei Queen of Audio ma w swojej ofercie, podobnie zbudowany oraz podobnie wyceniony model QoA PINK LADY - 549 PLN. W tym przypadku jednak zupełnie inaczej zestrojony – producent postawił na muzykalność, ciepły dźwięk, z dużą dozą szczegółowości.



Dla zaawansowanych użytkowników, szukających bardziej wysublimowanych doznań audiofilskich oraz mających trochę większe środki finansowe, obie marki mają w swojej ofercie produkty, które zdecydowanie powinny być obowiązkowym punktem przesłuchań w drodze do ostatecznego i właściwego wyboru. Nie ma powodu by płacić trzykrotnie wyższą cenę skoro dostajemy kompletny produkt oferujący doskonałą jakość dźwięku. A przy produktach w tych cenach mogą to być już spore oszczędności.



Wstępem niech będzie Kinera FREYA, która poza niesamowitym wyglądem absolutnie niedostępnym w tym przedziale cenowym w słuchawkach innych markowych producentów, oferuje dźwięk, który skupia się na słuchaczu. Słuchawki są bardzo muzykalne, grają bardzo angażująco wydobywając z utworów nie tylko emocje ale prezentując muzykę w bardzo naturalny sposób jednocześnie nie pomijając istotnych szczegółów. Cena to już 1199 PLN, ale jak najbardziej adekwatna do tego co oferuje ten model.



Kinera ODIN to model oparty o osiem przetworników armaturowych firmy Knowles. Przy cenie 3999zl prezentuje niesamowicie wręcz naturalny i rozdzielczy sygnał audio. Muzyka w tych słuchawkach brzmi możliwie najbardziej wiernie, fakt ten, czyni z tych słuchawek poważną konkurencję dla topowych monitorów dokanałowych znanych już na rynku.



Queen of Audio MOJITO to z kolei model, który do reprodukcji muzyki wykorzystuje sześć przetworników armaturowych firm Knowles oraz Sonion. Brzmienie tych słuchawek jest czarujące i jak przystało na QoA bardzo muzykalne ale jednocześnie o bardzo dojrzałym charakterze. Zwiewne a jednocześnie dociążone. Cena modelu jest znacznie niższa i wynosi 1999 PLN.



Kinera NANNA to model wyposażony w dwa przetworniki elektrostatyczne firmy Sonion, jeden przetwornik armaturowy – pełnozakresowy, oraz jeden przetwornik dynamiczny, odpowiadający za sekcję niskich tonów. Całość gra absolutnie nieziemsko, z jakością niedostępną dla konkurencji w tym przedziale cenowym, niesamowitą szczegółowością i muzykalnością. Sposób gry tych słuchawek czyni z nich absolutnego czarnego konia całego znanego dotychczas rynku audio. Każdy powinien spróbować tych słuchawek. Cena to 3499 PLN.



Kinera BALDR to flagowa konstrukcja z muszlami wykonanymi z drewna dębowego i potężną hybrydową konfiguracją z wieloma przetwornikami. W pięknych słuchawkach znajduje się siedem przetworników hybrydowych z każdej strony, składająca się z czterech przetworników EST (elektrostatycznych), jednego przetwornika dynamicznego pokrytego tytanem i dwóch zbalansowanych przetworników armaturowych. Pasmo przenoszenia Baldr to 5Hz -40kHz przy dynamice na poziomie 109dB. Cena zaś to 5999 PLN.



W ofercie nie brakuje również coraz bardziej popularnych rozwiązań bezprzewodowych. Kinera YH623 to model True wireless wyposażony w jeden pełnozakresowy przetwornik dynamiczny o niskiej impedancji (16 Ohm) oraz wysokiej skuteczności (110dB) wykorzystujący do połączenia bezprzewodowego bluetooth 5.0. Cena modelu to 299 PLN.



Dla osób, które cenią sobie wolność bezprzewodową i nie chcą być związani kablami a oczekują najwyższej jakości transmisji i dźwięku, Kinera proponuje moduł bluetooth na kablu, który można podpiąć do każdego z oferowanych modeli. Każda ze słuchawek ma możliwość odpięcia kabla co daje możliwość wymiany okablowania aby dostosować je do własnych preferencji. W obecnej chwili modele można posłuchać lub nabyć w sieci specjalistycznych sklepów MP3Store oraz w każdym innym sklepie, który zgłosi taką chęć do dystrybutorowi.

































