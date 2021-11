Słuchawki Logitech Zone Wired Earbuds

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech stale rozwija swoją ofertę z produktami przeznaczonymi do komunikacji personalnej i do wideokonferencji. W sprzedaży dostępne są słuchawki douszne, które ułatwiają efektywną pracę bez względu na miejsce jej wykonywania. Słuchawki Zone Wired Earbuds wyposażono w najnowsze rozwiązania technologiczne, dzięki czemu nadają się do pracy w każdym otoczeniu. Urządzenie posiada dwa mikrofony z wbudowaną redukcją szumów co sprawia, że głos jest wyraźny, a do odbiorcy nie przedostają się niepożądane dźwięki z biura, kawiarnii lub miejsca, gdzie aktualnie się pracuje. Zone Wired Earbuds, to również doskonała jakość dźwięku studyjnego, co zapewnia materiał membrany PET+PU.







Dzięki temu słuchawki oddają czysty, niezakłócony dźwięk o odpowiednim poziomie głośności. Słuchawki pasują do każdego ucha - zestaw posiada 4 wymienne, żelowe wkładki w rozmiarach XS, S, M i L. Ponadto zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów, a dzięki niskoprofilowym magnesom słuchawki utrzymują się razem, gdy nie są w użyciu i nie plączą się.



Słuchawki można bardzo prosto podłączyć do sprzętu bez względu na to, czy korzysta się z wtyczki audio 3.5 mm, USB-A2U, ponieważ urządzenie zostało wyposażone w każdy typ adaptera/złącza. Samo sterowanie odbywa się za pomocą intuicyjnego, wyposażonego w podświetlenie LED pilota, który znajduje się na nieplączącym się kablu. To co wyróżnia Zone Wired Earbuds jest również wbudowana funkcja Teams, która ułatwia obsługę połączeń Microsoft Teams i innych platform do komunikacji. Urządzenie posiada certyfikaty biznesowe dla Microsoft Teams, Google Meet, Google Voice™ i Zoom oraz obsługuje platformy komunikacyjne Cisco Webex, BlueJeans i GoToMeeting.



Słuchawki są już dostępne w cenie 449 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Logitech