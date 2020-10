Słuchawki Sharkoon SGH30 – wirtualny dźwięk 7.1 i wygoda

Autor: Karol Grynarski (Langley) 0

Dla wszystkich graczy, którzy chcą cieszyć się dobrym dźwiękiem bez konieczności rezygnacji z funkcji, mamy SKILLER SGH30. Zestaw słuchawkowy USB do gier z subtelnymi elementami RGB ma dynamiczne 40-milimetrowe głośniki i wbudowaną kartę dźwiękową USB, która generuje wirtualny dźwięk 7.1, przenosząc użytkownika w sam środek zdarzenia dźwiękowego. Dzięki oprogramowaniu do pobrania dźwięk można dostosować do własnych upodobań, wybierając wstępnie ustawione efekty lub zintegrowany 10-pasmowy korektor. Za pomocą miękkim nausznikom i elastycznemu pałąkowi, SKILLER SGH30 siedzi lekko i wygodnie nawet po wielu godzinach użytkowania.



W środku akcji. Zamknięta konstrukcja SKILLER SGH30 oferuje szeroką scenę dźwiękową, co oznacza, że z filmami, muzyką lub grami można cieszyć się w równym stopniu. Zwłaszcza gracze i fani filmu będą mieli ucztę akustyczną, ponieważ będą zanurzeni w akcji dzięki wirtualnemu dźwiękowi przestrzennemu 7.1. Elastyczny mikrofon umożliwia też wydajną komunikację z członkami zespołu.



Idealnie zrównoważony dźwięk. Różnorodne ustawienia brzmienia i dźwięku przestrzennego 7.1 można dokonać za pomocą oprogramowania do pobrania dla SKILLER SGH30. Do wyboru jest kilka ustawień wstępnych, które są modelowane w różnych środowiskach przestrzennych. Istnieje również wiele efektów, które są szczególnie zrównoważone w przypadku muzyki lub filmów. Dzięki 10-pasmowemu korektorowi można także mieszać poziomy środkowe, wysokie i niskie zgodnie z własnymi preferencjami.



Również wizualnie wyróżnione. Zestaw słuchawkowy przekonuje nie tylko uszy, ale także oczy. Subtelny design z elegancką metalową ramą uzupełnia zintegrowane oświetlenie RGB. Podkreśla to charakterystyczne S z serii SKILLER, które można zobaczyć na nausznikach, z płynną zmianą kolorów.



Miękkie i wygodne. Każdy, kto chce spędzić godziny intensywnych sesji gry, przekona się, że wygodny SKILLER SGH30 jest właściwym wyborem. Nauszniki pokryte są miękką syntetyczną skórą, która delikatnie tuli się do uszu nawet po długim okresie noszenia. Metalowa rama zestawu zapewnia pewne trzymanie, a elastyczne zawieszenie pałąka szybko dostosowuje się do każdego rozmiaru głowy bez ręcznej regulacji.



Szeroka użyteczność. Połączenie USB pozwala łatwo podłączyć SKILLER SGH30 do komputera stacjonarnego lub notebooka i jest natychmiast gotowy do pracy. Elastyczny, pleciony kabel z oplotem o długości 240 cm zapewnia dużą swobodę manewru. Ponadto na lewym uchu znajdują się dedykowane przyciski do regulacji głośności lub wyciszenia mikrofonu, co gwarantuje szybki i łatwy dostęp.



Dane techniczne:



Ogólne

Typ: Stereo Headset

Konstrukcja: Nauszne

Kabel podłączeniowy: USB

Chipset: RGB

Tryb Surround: Virtual 7.1 (z zainstalowanym oprogramowaniem dla Windows)

Podświetlenie: RGB

Waga bez kabla: 300 g

Kod kreskowy: 4044951030231



Specyfikacja słuchawek

Średnica membran: 40 mm

Impedancja: 32 Ω

Pasmo Przenoszenia: 20 Hz - 20.000 Hz

Czułość: 92 dB ± 4 dB

Maks. moc: 100 mW

Regulacja głośności: ✓



Specyfikacja mikrofonu

Typ mikrofonu: Wielokierunkowy

Impedancja: 2,2 kΩ

Pasmo Przenoszenia: 100 Hz - 10.000 Hz

Czułość: -56 dB ± 4 dB

Regulowany mikrofon: ✓

Wyciszenie mikrofonu: ✓



Kable i podłączenia

Całkowita długość kabla USB: 240 cm

Pozłacane styki w celu zmniejszenia zakłóceń: ✓



Kompatybilność

PC/Laptopy: ✓

PlayStation 4: ✓



Opakowanie zawiera

SKILLER SGH30

Instrukcję



Prawdopodobna cena detaliczna: 149 zł brutto

Dostępność w Polsce: już w Polsce

























Źródło: Sharkoon