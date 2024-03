Słuchawki Sudio, już dostępne w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Co takiego w 2024 producenci słuchawek mogą zaproponować klientom, czego nie zaoferował nikt wcześniej? Okazuje się, że całkiem sporo. Szwedzka marka Sudio stawia na design, ekologię i nieskazitelny dźwięk w przystępnej cenie. Ich produkty jeszcze w marcu zadebiutują na polskim rynku. Sudio to marka założona w 2012 roku. Stworzona przez inżynierów, uformowana przez miłośników muzyki. Zaprojektowana dla codziennego użytku. W odróżnieniu od innych brandów Sudio nie każe wybierać między jakością a ceną. W centrum ich zainteresowań od zawsze są mistrzowskie brzmienie i design, na które możecie liczyć niezależnie od wybranej serii produktów.







Skandynawski Design

Z pełnym inwentarzem: minimalistyczny, zbalansowany, ciepły, przemyślany, ze szczególną uwagą dla detali takich jak kolor czy faktura. I jak na Szwedów przystało: trwały oraz funkcjonalny! Dopełnieniem tej wizji są również dedykowane serie akcesoriów: etui, stacje ładujące i bezprzewodowe adaptery, dzięki którym użytkownik może w pełni korzystać z walorów urządzeń.



Gospodarka o obiegu zamkniętym

Od 2024 roku produkty Sudio produkowane są z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Opakowania produktów są wolne od plastiku, a emisja CO2 generowana w trakcie produkcji jest rekompensowana poprzez ekwiwalent zasadzonych drzew. Od etapu projektu po dostarczenie produktu do klienta Sudio jest w pełni świadome swojego oddziaływania na ekosystem.



Mistrzowie Dźwięku

Jak na pasjonatów muzyki przystało, Sudio dba o zapewnienie najwyższej jakości dźwięku niezależnie od serii. Objawia się to w każdym aspekcie technicznym niezależnie czy mówimy o wysokiej jakości wejściu w mikrofonach, precyzyjnie dostrojonym korektorze zapewniającym idealną równowagę dźwięku czy ultrastabilnym połączeniu bezprzewodowym.



Słuchawki douszne

Wśród technologii oferowanych przez słuchawki Sudio znajdziemy m.in. wysokiej klasy kodek AAC, wielopunktowe połączenie bluetooth w standardzie 5.3, hybrydowy Active Noise Cancelling, ładowanie bezprzewodowe oraz złącze USB C. Doskonała izolacja akustyczna połączona z hybrydowym ANC zapewnia zrównoważony, pełnozakresowy dźwięk o maksymalnej wyrazistości, jednocześnie nieprzytłaczający, dopasowany do dynamicznego stylu życia użytkownika.



Słuchawki bezprzewodowe

W propozycji Sudio znajdziemy również słuchawki z przewodzeniem kostnym. Propozycję docenią przede wszystkim sportowcy, biegacze, użytkownicy jednośladów oraz inne osoby, które podczas słuchania muzyki muszą utrzymywać pełen kontakt z otoczeniem. Słuchawki zapewniają mocny dźwięk i wygodne dopasowanie bez zakrywania małżowin czy kanałów dousznych. Dodatkową zaletą jest intymność dźwięku, który słyszeć będziesz tylko Ty niezależnie od ustawionej głośności.



Przenośne głośniki

Oczkiem w głowie Sudio są również przenośne głośniki oferujące znakomitą jakość dużego zestawu audio w wygodnej, stylowej i kompaktowej formule. Lekki, wyważony design i naprawdę wielki dźwięk. Do tego wodoszczelność w standardzie IPX7, wejście AUX, możliwość łączenia nawet do 100 urządzeń w jeden system dźwiękowy i aż 15 godzin ciągłej pracy na baterii.



W sprzedaży już w marcu!

Aktualna oferta Sudio to: 5 modeli słuchawek dousznych i dokanałowych w kilku wariantach kolorystycznych, seria słuchawek bezprzewodowych z przewodzeniem kostnym i dwa modele głośników. Podstawowe modele będą kosztować zaledwie 189 PLN podczas gdy flagowy model Sudio E3 z hybrydowym ANC będzie dostępny w cenie 549 PLN. W tym momencie produkty Sudio są dostępne ofercie x-kom.pl, Media Expert oraz Komputronik. Wkrótce dołączą też inne sieci sprzedaży. Polskim przedstawicielem Sudio jest CEG Polska, a za dystrybucję odpowiada NTT System S.A.

































źródło: Info Prasowe - Sudio