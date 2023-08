Słuchawki TWS Belkin SoundForm Bolt i SoundForm Pulse

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znana na całym świecie firma Belkin od 40 lat opracowuje rozwiązania z zakresu akcesoriów dla urządzeń mobilnych i komputerów. Bez względu na to, czy jesteś w domu czy w podróży, jej produkty charakteryzują się szczególnie wysoką wydajnością i jakością na bardzo konkurencyjnym rynku. Belkin w swojej ofercie posiada również słuchawki true wireless, a jedne z ciekawszych modeli to SoundForm Bolt i SoundForm Pulse. SoundForm Bolt mają ambicje bycia podstawowymi słuchawkami dla każdego. Na jednym ładowaniu możesz słuchać muzyki, podcastów i prowadzić rozmowy przez 9 godzin, a ich etui zapewnia dodatkowych 19 godzin pracy. Dynamiczne przetworniki 6 mm zapewniają niezmiennie płynną, czystą jakość dźwięku, a lekka, ergonomiczna konstrukcja wkładek dousznych pozwala na wygodne i dokładne dopasowanie słuchawek do uszu.







Materiały o stopniu ochrony IPX4 umożliwiają użytkowanie w deszczową pogodę i podczas treningów. Tryb mono to opcja na korzystanie z jednej słuchawki na raz, wydłużając czas pracy baterii i zachowując czujność wobec otoczenia. Dzięki protokołowi Bluetooth 5.2 możliwe jest bezproblemowe i szybkie przełączanie się między urządzeniami. Sterowanie dotykowe w obu słuchawkach pozwala na regulację głośności, pomijanie utworów, odbieranie i kończenie połączeń.



SoundForm Pulse to z kolei model słuchawek dla bardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują jeszcze więcej od wybranego przez siebie modelu. Będziesz odtwarzać muzykę aż do 35 godzin (7 godzin w słuchawkach i 28 godzin w etui ładującym). 12 mm przetworniki zagwarantują jeszcze wyższej jakości i mocy dźwięk, a ochrona IPX5 chroni słuchawki nawet przed drobnym pyłem i strumieniem wody. Tutaj również nie zabrakło trybu mono. Docenisz szybkie połączenie na dowolnym smartfonie, w tym za pomocą Google Fast Pair. Wyposażone w Bluetooth z połączeniem Multipoint, słuchawki mogą płynnie przełączać się między telefonami, tabletami i laptopami, nigdy nie tracąc połączenia ani powiadomienia podczas pracy lub zabawy. Hybrydowa funkcja ANC wyszukuje szumy otoczenia i wycisza je, zapewniając wyraźniejsze rozmowy, eliminując hałas i zakłócenia oraz zapewnia idealne wrażenia z wykorzystaniem sześciu mikrofonów w stosunku do dwóch w modelu Bolt. Bezpłatna aplikacja SoundForm pozwala wybrać preferowane wrażenia akustyczne za pomocą niestandardowych ustawień korektora, a także odpowiednio dostosowywać poziomy słyszalności i zarządzać redukcją szumów.



Oba modele w pudełku zawierają trzy pary wkładek silikonowych do dopasowania do każdego rozmiaru ucha, jak również kabel USB-C do ładowania etui ze słuchawkami. SoundForm Bolt są dostępne w kolorze białym, czarnym, fioletowym i zielonym w cenie 100 PLN, natomiast SoundForm Pulse w kolorze czarnym lub białym w cenie 300 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Belkin