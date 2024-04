Słuchawki Teufel REAL BLUE TWS 3 – nawet półtorej doby muzyki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje REAL BLUE TWS 3. Są to dokanałowe słuchawki typu true wireless z systemem aktywnej redukcji szumu (ANC). Nowy model wprowadza szereg usprawnień względem poprzednika, w tym możliwość bezprzewodowego ładowania etui, detekcję założenia słuchawek, czy lepszą ochronę przed zachlapaniem na poziomie IPX4. Rozszerzono też gamę kolorystyczną produktu. Słuchawki są dostępne w wariantach Pure White, Night Black, Misty Green oraz Steel Blue. Słuchawki REAL BLUE TWS 3 wyposażono w najbardziej zaawansowaną technologię aktywnej redukcji szumów firmy Teufel w słuchawkach dousznych. W każdej z dwóch słuchawek zostały zamontowane po trzy mikrofony – dwa zewnętrzne i jeden wewnętrzny. Takie rozwiązanie umożliwia dokładne wychwytywanie i skuteczne neutralizowanie dźwięków docierających z zewnętrz do uszu.







Mikrofony są również wykorzystywane podczas działania trybu transparentnego. Po jego aktywacji REAL BLUE TWS 3 wzmacniają dźwięki z zewnątrz. Dzięki tej funkcjonalności ważne ogłoszenia na dworcu kolejowym lub lotnisku będą wyraźnie słyszalne bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu. Domyślnie tryb transparentny włącza trzykrotne dotknięcie lewej słuchawki. Jednak w aplikacji Teufel Headphones użytkownik może skonfigurować według własnych upodobań jaką funkcję aktywuje pojedyncze, podwójne i potrójne dotknięcie na każdej słuchawce z osobna.



Ponad półtorej doby odtwarzania

Technologia bezprzewodowa Bluetooth 5.3 i wydajne akumulatory w słuchawkach oraz etui pozwalają na długie działanie REAL BLUE TWS 3 bez dostępu do prądu. Z aktywnym ANC słuchawki działają około 5 godzin, a bez ANC ten czas wzrasta do 9 godzin. Etui umożliwia do trzech pełnych naładowań słuchawek. Daje to całkowity czas odtwarzania 21 godzin z ANC i nawet do 37.5 godzin bez ANC. Etui można ładować za pomocą złącza USB-C lub bezprzewodowo.



Funkcjonalne i wygodne

Teufel REAL BLUE TWS 3 obsługują technologię Google Fast Pair oraz wykrywają, czy znajdują się w uchu. W przypadku wyjęcia którejś ze słuchawek odtwarzanie jest automatycznie pauzowane. Ponadto z poziomu dedykowanej aplikacji użytkownik ma m.in. możliwość dokładnego sprawdzenia stanu naładowania baterii czy zmiany ustawień korektora graficznego. Dodatkowe mikrofony zamontowane w REAL BLUE TWS 3 przyczyniają się do polepszenia jakości głosu podczas rozmów telefonicznych. Wspomaga je zaawansowany algorytm Airoha.



Cena i dostępność

Słuchawki REAL BLUE TWS 3 są już dostępne na stronie teufelaudio.pl za 689 PLN.





Ulepszenia względem modelu REAL BLUE TWS 2:

• Skuteczniejsze działanie hybrydowego ANC

• Etui ładowane bezprzewodowo

• Dłuższe działanie na baterii z wyłączonym ANC – łącznie 37.5 h zamiast 25.5 h

• Po trzy mikrofony w każdej słuchawce zamiast dwóch

• Ochrona przed zachlapaniem IPX4 zamiast IPX3

• Wsparcie dla Google Fast Pair

• Detekcja założenia

• Połączenie multipoint

• Możliwość personalizacji działania przycisków

• Zaawansowany algorytm polepszenia jakości rozmów Airoha

• Cztery wersje kolorystyczne zamiast dwóch – Pure White, Night Black, Misty Green oraz Steel Blue

Ponadto REAL BLUE TWS 3 oferują:

• Połączenie Bluetooth 5.3 z AAC

• ANC z możliwością aktywacji trybu transparentnego

• Kompatybilność z aplikacją Teufel Headphones dla Android i iOS

• Przetworniki liniowe HD z dużymi, 12-milimetrowymi membranami

• Sterowanie za pomocą paneli dotykowych oraz z poziomu aplikacji

• Pięć par wkładek dousznych w zestawie, w rozmiarach XS, S, M, L i XL, wykonanych z antybakteryjnego silikonu

































r d o: Info Prasowe - Teufel