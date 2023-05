Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Limitowana wersja specjalna słuchawek Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition to mały zestaw Hi-Fi mieszczący się w kieszeni. Mają aktywną redukcję szumów, zaprojektowaną tak, by dawać nam ciszę i spokój, ale też lepsze wrażenia ze słuchania muzyki czy oglądania filmów lub seriali. Dzięki pakietowi aż trzech wbudowanych mikrofonów nie tylko możemy przez nie prowadzić rozmowy telefoniczne, lecz też słuchać muzyki bez zakłóceń – zewnętrzne hałasy są wyłapywane, a następnie redukowane szybko i dokładnie, aż do poziomu 40dB. Aktywna redukcja szumów ANC może działać w trzech różnych trybach, służących lepszemu dopasowaniu do odmiennych scenariuszy użytkowania. Inaczej słuchawki tłumią zakłócenia w samolocie, inaczej podczas jazdy na rowerze a jeszcze inaczej w gwarnej kawiarni. W trybie przezroczystości możemy w nich bez przeszkód rozmawiać z osobami w najbliższym otoczeniu, jednocześnie nie tracąc detali słuchanego utworu.







Design i budowa

Ikoniczne logo Imperium na obu mikro-słuchawkach i hełm Szturmowca na ich etui oraz na kablu USB natychmiast przyciągają wzrok. Słuchawki i obudowa etui są wykonane przy użyciu specjalnych technik, mających na celu poprawę ich jakości oraz zapewnienie trwałości i dobrego wyglądu przez dodatkową warstwę chroniącą przed zarysowaniami. Cały zestaw jest dostarczany w specjalnym opakowaniu, ze stylizowanym wizerunkiem imperialnego Szturmowca na wewnętrznej części wieczka.



Jakość Hi-Fi

Dzięki zaawansowanym przetwornikom dynamicznym z podwójnymi magnesami i profesjonalnej krzywej strojenia Xiaomi HRTF, słuchawki Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition wkraczają w obszar audiofilski. Sztywne membrany poruszane japońskimi cewkami Daikoku CCAW i podwójnymi magnesami N52 dają bardzo klarowne i mocne brzmienie. Obsługa technologii LDAC i certyfikat Hi-Res Audio Wireless oznaczają doskonałą jakość brzmienia.



Sterowanie i ładowanie

Odtwarzaniem, redukcją szumów, odbieraniem połączeń i innymi funkcjami sterujemy za pomocą gestów na powierzchni obudowy mikro-słuchawek lub w aplikacji Xiaomi Earbuds. Słuchawki zapewnią nam aż do 32 godzin* odtwarzania w połączeniu z etui ładującym. Etui obsługuje protokół bezprzewodowego ładowania indukcyjnego Qi, kompatybilny z ładowarkami różnych producentów. Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition można podłączyć jednocześnie do dwóch urządzeń, korzystających z takich platform jak Android (9+), iOS i Windows. Można więc odebrać rozmowę w telefonie podczas oglądania filmu na tablecie lub komputerze, co pozwala na łatwe przełączanie się między rozrywką a pracą.



Dźwięki z serii Star Wars

Fani serii z pewnością docenią wyjątkowe dźwięki, które przeniosą nas do świata Gwiezdnych Wojen – oryginalne, niestandardowe komunikaty głosowe dotyczące udanego połączenia Bluetooth, przerwania połączenia, alertu o niskim poziomie baterii oraz innych powiadomień.



Cena i dostępność:

Cena Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition w Polsce to 549 PLN. Słuchawki będą dostępne w Polsce na stronach: mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl i mi.com, w sklepach Xiaomi Store oraz u partnerów rynkowych: Komputronik i T‑Mobile.





























Źródło: Info Prasowe / Xiaomi