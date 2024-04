Słuchawki z rodziny moto buds, już dostępne w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola wprowadziła do swojej oferty nowość - bezprzewodowe słuchawki douszne moto buds oraz moto buds+. Atrakcyjne zarówno wizualnie, jak i pod względem swoich możliwości, akcesoria debiutują wraz ze smartfonami z serii edge 50 i są efektem partnerstwa nawiązanego pomiędzy firmami Motorola oraz Bose. Motorola buduje ekosystem wokół swoich urządzeń i premiera stworzonych z myślą o fanach marki słuchawek jest tego dowodem. Słuchawki z rodziny moto buds to efekt współpracy producenta ze znaną audiofilom firmą Bose - przy ich projektowaniu wykorzystano doświadczenie światowej klasy ekspertów w zakresie dźwięku. Widoczne jest to szczególnie w modelu moto buds+, gdzie połączona została technologia aktywnej eliminacji szumów Bose z korekcją dźwięku poprzez aplikację mobilną.







Słuchawki moto buds+ mają dynamiczne, podwójne przetworniki dźwięku, które zostały specjalnie dostrojone pod kątem większej wyrazistości głosu i odtwarzania głębokich, dynamicznych basów. Dzięki temu, dźwięk jest bardziej klarowny i zapewnia intensywne doznania. Technologia Hi-Res Audio odtwarza dźwięk w szerszym zakresie częstotliwości i z 3-krotnie większą szczegółowością w aplikacjach streamingowych oferujących dźwięk o wysokiej rozdzielczości. moto buds+ są też kompatybilne z technologią Dolby Head Tracking po sparowaniu z najnowszymi smartfonami motorola edge z dźwiękiem Dolby Atmos, takimi jak motorola edge 50 ultra i edge 50 pro. Dolby Head Tracking oferuje użytkownikom bardziej naturalne i realistyczne doznania, kalibrując dźwięk wraz z ruchami głowy.



Pełną kontrolę nad moto buds+ zapewnia nowa aplikacja moto buds, która ściśle integruje się z całym ekosystemem firmy Motorola i umożliwia zaawansowaną personalizację. W aplikacji można skorzystać z różnych funkcji, w tym z dynamicznej, aktywnej eliminacji szumów na różnych poziomach. Dostępny jest też tryb aktywnej adaptacji, który inteligentnie identyfikuje szumy z otoczenia1. Kiedy trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół nas, można skorzystać z trybu transparentnego, w którym słuchawki rejestrują także dźwięk z otoczenia.



Nawet pomimo niesprzyjającej pogody lub hałasu w tle, dzięki słuchawkom moto buds+ można bez zakłóceń uczestniczyć w rozmowach telefonicznych i czatach wideo. O tym, że moto buds+ są przeznaczone dla użytkowników w ruchu, świadczy system trzech mikrofonów, które rejestrują dźwięk z trzech różnych punktów, co umożliwia lepszą eliminację hałasu i echa. Zastosowano w nich także funkcję CrystalTalk AI z zaawansowanym algorytmem eliminującym hałas powodowany przez wiatr, dzięki czemu głos użytkowników słychać wyraźnie także w głośnym otoczeniu.



moto buds+ dotrzymają kroku użytkownikom przez cały dzień - po jednym naładowaniu mogą odtwarzać dźwięk przez 8 godzin, a kolejne 3 godziny działania można uzyskać już po 10 minutach ładowania. Kiedy przyjdzie pora na uzupełnienie zapasu energii, można to łatwo zrobić w dowolnym miejscu. W pełni naładowane etui i funkcja ładowania bezprzewodowego umożliwiają działanie słuchawek do 38 godzin. Słuchawki dostępne są w dwóch kolorach: grafitowym i jasnoszarym.



Moto buds: donośny dźwięk, który się czuje

Kolejną nowością są moto buds z donośnym przetwornikiem dźwięku oraz certyfikowanym audio o studyjnej jakości, które zapewniają użytkownikom zrównoważone doznania akustyczne. Dynamiczny przetwornik o średnicy 12.4 mm został specjalnie dostrojony pod kątem bardziej klarownego audio. Moto buds mają także certyfikowany system dźwięku o wysokiej rozdzielczości, który oferuje szerszy zakres dynamiki i większą szczegółowość.



moto buds również działają z nową aplikacją moto buds i oferują takie same opcje personalizacji jak moto buds+, w tym dynamiczną, aktywną eliminację szumu, tryb adaptacyjny oraz tryb transparentny. Użytkownicy zyskują też możliwość błyskawicznego parowania, łączenia z dwoma urządzeniami i inne funkcje, do których można łatwo uzyskać dostęp w aplikacji moto buds.



Wiemy, że naszym użytkownikom zależy na tym, by moto buds mogły dotrzymać kroku ich aktywnemu stylowi życia zarówno podczas treningów, jak i dojazdów. Dlatego po jednym naładowaniu można korzystać z moto buds przez nawet 9 godzin, a dodatkowe 2 godziny słuchania można uzyskać po zaledwie 10 minutach ładowania. Co więcej system trzech mikrofonów oraz CrystalTalk AI umożliwiają rozmawianie bez zakłóceń w dowolnym środowisku. Słuchawki dostępne są w czterech kolorach: grafitowym, różowej brzoskwini, srebrnym i zielonym bananie.



Ceny i dostępność słuchawek z serii moto buds

Oba modele słuchawek firmy Motorola są już dostępne w Polsce. Ich rekomendowane ceny detaliczne wynoszą odpowiednio: moto buds (299 PLN), a moto buds+ (599 PLN). Słuchawki są dostępne w ofercie sklepów: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM oraz w sklepie internetowym eLenovo. Trafiły również do oferty operatorów Plus i Play.



Każdy konsument, który w okresie promocyjnym (16-30 kwietnia 2024 roku) zakupi smartfon motorola edge 50 pro, może otrzymać do niego w prezencie grafitowe słuchawki moto buds+ o rynkowej wartości 599 PLN. Wystarczy po zakupie zarejestrować się na stronie promocji.

















źródło: Info Prasowe - motorola