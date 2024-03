S.M.S.L PL200 – odtwarzacz CD z DACiem dla wymagających

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

S.M.S.L wprowadził właśnie na rynek urządzenie o niezwykle ciekawej, a przy tym pożądanej funkcjonalności. S.M.S.L PL200 to nowoczesny odtwarzacz CD wspierający format MQA-CD, a przy tym posiadający też wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy na układzie AKM AK4499EX wraz z kompletem wejść cyfrowych, wliczając w to – oprócz koaksjalnego i optycznego – także USB. Jakby tego było mało, S.M.S.L PL200 posiada także wzmacniacz słuchawkowy z autorską technologią PLFC i został wyposażony w najnowszy układ Bluetooth firmy Qualcomm. Ten ostatni daje wsparcie dla kodeków takich, jak aptX HD czy LDAC. Tak szeroki i unikalny zestaw funkcji sprawia, że najnowsza propozycja będzie ciekawym kąskiem dla wszystkich, którzy chcą mieć bardzo dobry odtwarzacz CD nie rezygnując z szerokiej funkcjonalności nowoczesnego DACa i łączności Bluetooth z kodekami w najnowszych standardach.







S.M.S.L PL100 – elastyczność bez kompromisów

Odtwarzacz CD, czy przetwornik cyfrowo-analogowy? Teraz już nie musimy wybierać, bo możemy mieć to, co najlepsze z obu światów. Najnowszy produkt marki S.M.S.L to rewelacyjna wprost oferta dla każdego, kto chce mieć wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy, ale chce też mieć możliwość odtwarzania płyt CD z tego samego urządzenia. A to dlatego, że PL200 posiada doskonały napęd dla srebrnych krążków, wykorzystujący specjalnie opracowany system serwa P.A.S.S. (Precision Access Servo System) charakteryzujący się szybkim działaniem i wysoką odpornością na błędy odczytu. Zastosowany w PL200 napęd CD posiada też specjalne izolatory antywibracyjne. A to wszystko z kolei przekłada się na znakomitą jakość dźwięku przy odtwarzaniu płyty kompaktowej.



Wsparcie dla MQA, MQA-CD oraz formatów audio wysokiej rozdzielczości

S.M.S.L PL200 łączy tradycję z nowoczesnością, bo umożliwia nie tylko odtwarzanie standardowych płyt CD w standardzie RedBook, ale także tych najnowszych z kodowaniem MQA-CD. Oczywiście sam przetwornik cyfrowo-analogowy w PL200 wspiera także standard MQA. A do tego, jeżeli już o DACu w najnowszym urządzeniu marki S.M.S.L mowa – ten z kolei wspiera na wejściu USB wszystkie formaty wysokiej rozdzielczości aż do PCM 768 kHz i DSD512 włącznie. Jednocześnie przetwornik cyfrowo-analogowy w S.M.S.L PL200 oparty jest na autorskim systemie zegara CK-03, który gwarantuje bardzo niski poziom jittera. A dodatkowa pętla PLL dodatkowo obniża tego typu zniekształcenia na wejściach S/PDIF i TOSlink, co sprawia też teraz jakość dźwięku z – przykładowo – tunera telewizji satelitarnej, czy konsoli może być jeszcze lepsza.



Szerokie możliwości połączeniowe i wbudowany wzmacniacz słuchawkowy

Najnowszy S.M.S.L posiada oprócz wyjść niezbalansowanych RCA także w pełni zbalansowane, symetryczne wyjścia XLR. A do tego na pokładzie znalazł się także wzmacniacz słuchawkowy o niebagatelnej mocy 1000mW na kanał przy obciążeniu 32 omów. Wzmacniacz ten został ponadto oparty o autorski i opatentowany układ PLFC zapewniający nie tylko niezwykle niskie zniekształcenia, ale przede wszystkim czyste, naturalne i organiczne brzmienie znane z dedykowanych, zewnętrznych wzmacniaczy słuchawkowych. Do tego mamy pełen zestaw wejść cyfrowych, którymi możemy skomunikować się ze wbudowanym w PL200 przetwornikiem cyfrowo-analogowym. Na tylnej ściance znajdziemy wejście koaksjalne S/PDIF, optyczne TOSlink oraz USB oparte o gniazdo w najnowszym standardzie USB-C.



Najnowszy układ Bluetooth oraz świetny design i wykonanie

Nie zapomniano także o tych, którzy chcą odtwarzacz muzykę bezprzewodowo z telefonu, tabletu bądź komputera. Tutaj z pomocą przychodzi najnowszy układ Bluetooth oferujący wsparcie dla kodeków takich, jak aptX-HD czy LDAC. Teraz możemy mieć znakomitą jakość dźwięku nie tylko z płyty CD, czy przy połączeniu USB, ale także bezprzewodowo. Nie bez różnicy jest także fakt, iż S.M.L.S PL200 ma awangardowy design i jest przy tym niezwykle precyzyjne i solidnie zarazem wykonany. Obudowa została wykonana z obrabianego za pomocą CNC aluminium, a wyświetlacz posiada szkło hartowane. Wszystkie te elementy świadczą o tym, że najnowszy PL200 to urządzenie, gdzie ogromna uwagę przywiązano do naprawdę każdego detalu.



S.M.S.L. PL200 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 3299 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - MIP