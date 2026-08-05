SANDISK Optimus GX C50 – nowa karta dla konsoli XBOX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sandisk stale rozwija serię SANDISK Optimus i tym razem została ona rozszerzona o oficjalnie licencjonowaną kartę rozszerzeń pamięci masowej SANDISK Optimus GX C50 Storage Expansion Card for XBOX Series X|S. Zapewnia ona graczom szybki i prosty sposób na zwiększenie pojemności konsol XBOX. Dzięki pełnej integracji z systemem XBOX użytkownicy mogą wygodnie rozbudować swoją bibliotekę gier i od razu wrócić do rozgrywki, bez żadnych przestojów. Wyposażona w ultraszybki dysk NVMe SSD, zapewnia błyskawiczną wydajność, płynną rozgrywkę, krótsze czasy ładowania oraz szybki i bezproblemowy dostęp do ulubionych gier.







Więcej miejsca na najnowsze gry XBOX

Umożliwia przechowywanie jeszcze większej liczby tytułów dzięki pojemności sięgającej nawet 2 TB, idealnej dla stale rosnącej biblioteki gier.



Szybki powrót do gry dzięki funkcji Quick Resume

Pełna integracja z funkcją Quick Resume pozwala błyskawicznie przełączać się między wieloma wstrzymanymi grami i kontynuować rozgrywkę dokładnie od momentu, w którym została przerwana.



Rozpocznij grę od razu dzięki 1-miesięcznej subskrypcji XBOX Game Pass Ultimate

W zestawie znajduje się miesięczny dostęp do usługi XBOX Game Pass Ultimate dla nowych użytkowników Game Pass, zapewniający dostęp do setek wysokiej jakości gier na konsolę, komputer PC i w chmurze.



Kartę SANDISK Optimus GX C50 Storage Expansion Card for XBOX Series X|S będzie można kupić jeszcze w tym miesiącu w oficjalnym sklepie Sandisk. Cena za wersję 512 GB, to 460 PLN, 1 TB kosztuje 915 PLN oraz zakup karty o pojemności 2 TB, to wydatek 1280 PLN.

















źródło: Info Prasowe - SanDisc