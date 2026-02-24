SAPPHIRE PURE X870A WIFI 7 - płyta główna w białym stylu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

SAPPHIRE Technology wprowadza do sprzedaży PURE X870A WIFI 7. Jest to płyta główna dla podstawki AMD AM5 w charakterystycznej dla serii PURE białej kolorystyce. Nowy model jest w formacie ATX i oparto go na chipsecie AMD X870. SAPPHIRE PURE X870A WIFI 7 jest propozycją dla wymagających użytkowników zwracających uwagę na aspekt wizualny komputera. Płyta jest utrzymana w biało-srebrnej stylistyce i będzie dobrze dopełniać inne białe komponenty. PURE X870A WIFI 7 wspiera instalację czterech modułów RAM DDR5, każdego o pojemności do 64 GB. Z kolei obsadzając dwa banki pamięci można zrobić użytek ze wsparcia dla taktowania do 8400 MT/s. Do połączenia z siecią można wykorzystać bezprzewodową kartę Wi-Fi 7 opartą na kontrolerze MediaTek MT7925, lub port Ethernet 5 Gbit/s, który działa dzięki układowi Realtek RTL8126.







W płycie zamontowano port M.2 PCIe 5.0 x4 dla najszybszych dysków SSD oraz złącze PCIe 5.0 x16 dla nowoczesnych kart graficznych. Co ważne, montaż SSD PCIe 5.0 nie wiąże się z ograniczeniem o połowę przepustowości dostępnej dla karty graficznej. Dwa pozostałe złącza M.2 są w standardzie PCIe 4.0 x4. Magazyn danych można też rozbudować o cztery dyski SATA 6 Gbit/s. Każdy dysk M.2, tak jak sekcja zasilania w układzie 16+2+1 (55 A na fazę), są chłodzone solidnymi radiatorami.



Intuicyjny BIOS oraz oprogramowanie TriXX-M

Aktualizację BIOS można przeprowadzić bez obsadzania podzespołów w płycie głównej. Wystarczy do tego pendrive oraz aktywacja przełącznika na panelu I/O płyty głównej. Z kolei w przypadku problemów z działaniem komputera istnieje możliwość wykonania podstawowej diagnostyki procesora, pamięci lub karty graficznej poprzez obserwację odpowiadającym ich czterokolorowym diodom umieszczonym na laminacie PURE X870A WIFI 7. Korzystając z karty graficznej zintegrowanej w procesorze można podłączyć monitor do złącza HDMI, DisplayPort lub USB-C. To ostatnie ma przepustowość 40 Gbit/s, wspiera tryb DisplayPort Alt Mode oraz ładowanie Power Delivery z mocą 15 W.



Interfejs UEFI płyty nosi nazwę SAPPHIRE CORE BIOS. Wyróżnia go prostota obsługi oraz intuicyjny panel do monitorowania parametrów pracy komputera. Dopełnia go oprogramowanie SAPPHIRE TriXX-M. Z poziomu systemu operacyjnego pozwala on uzyskać informacje sprzętowe, spersonalizować podświetlenie ARGB i zarządzać chłodzeniem.



Cena i dostępność

SAPPHIRE PURE X870A WIFI 7 wchodzi do sprzedaży z dniem dzisiejszym w sugerowanej cenie 249 USD.





Kluczowe cechy nowej płyty głównej SAPPHIRE:

- Podstawka AMD AM5

- Format ATX

- Zasilanie w układzie 16+2+1, 55 A na fazę

- Łączność Wi-Fi 7 oraz LAN 5 Gbit/s

- Złącze PCI Express 5.0 x16 dla karty graficznej

- Złącze M.2 PCI Express 5.0 dla SSD

- Solidne chłodzenie sekcji zasilającej i dysków SSD

- Wsparcie maksimum 256 GB pamięci DDR5, do 8400 MT/s

- USB 4.0 Typu C, 40 Gbit/s z DisplayPort Alt Mode oraz Power Delivery 15 W

- SAPPHIRE CORE BIOS UI

- Biało-srebrna stylistyka.

































źródło: Info Prasowe - SAPPHIRE