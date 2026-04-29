SAPPHIRE PhantomLink – zasilanie kart graficznych bez przewodów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

SAPPHIRE Technology wprowadza do sprzedaży dwa komplementarne podzespoły – płytę główną opartą na chipsecie AMD X870E oraz kartę graficzną z układem AMD Radeon RX 9070 XT. Są to produkty z linii NITRO+ wyposażone w złącze PhantomLink, które pozwala na zasilenie karty graficznej bezpośrednio z płyty głównej. Eliminuje to przewody, które najbardziej rzucają się w oczy i mogą zaburzać estetykę zestawu komputerowego. Zarówno płyta oraz karta są dostępne w standardowej, stalowej kolorystyce NITRO+, jak i w biało-szarej wersji Polar. Nowa karta graficzna oraz płyta główna od SAPPHIRE zostały zaprojektowane by wzajemnie się dopełniać i pozwolić zbudować zestaw komputerowy bez kabla zasilającego biegnącego przez środek obudowy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie by w płycie NITRO+ X870EA PhantomLink Edition zainstalować standardową kartę graficzną, bądź też model ze złączem BTF.







To samo tyczy się karty NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT PhantomLink Edition. Można osadzić ją w płytach głównych ze złączem BTF bądź zasilać ją złączem 12V-2x6 i korzystać z niej w zwykłej płycie głównej. Typical Board Power modelu NITRO+ RX 9070 XT wynosi 330 W, jednak PhantomLink tak samo jak złącze 12V-2x6, jest zaprojektowane do dostarczania do 600 W energii. Nad bezpieczeństwem karty czuwa aktywny monitoring temperatur i natężenia prądu zamontowany na obu złączach zasilających. Ich stan można monitorować w czasie rzeczywistym korzystając z oprogramowania SAPPHIRE TriXX. W przypadku wykrycia niebezpieczeństwa, TriXX wyświetla stosowny komunikat ekranowy. Ponadto całkowicie niezależnie od oprogramowania podświetlenie ARGB karty omija tryb zadany przez użytkownika oraz automatycznie podejmowana jest następująca akcja:

• Temperatura jednej z wtyczek powyżej 900C – Pulsujące żółte światło – Throttling układu graficznego.

• Temperatura jednej z wtyczek powyżej 950C – Pulsujące czerwone światło – Wyłączenie komputera.

• Natężenie prądu na którymkolwiek z pinów przekracza 15 A – Pulsujące pomarańczowe światło – Throttling układu graficznego.



NITRO+ X870EA

Sekcja zasilająca płyty głównej została zbudowana w układzie 16+2+1, z obciążalnością do 90 A na fazę. Dzięki temu jest to model przystosowany do podkręcania najwydajniejszych procesorów AM5 i jednoczesnego utrzymywania umiarkowanych temperatur podzespołów sekcji. Jest to też zasługa zamontowania na niej solidnych radiatorów. Pokaźny radiator został również przewidziany dla dysku M.2 PCI Express 5.0, który jest montowany nad złączem karty graficznej. Zarówno sam dysk, jak i jego chłodzenie są montowane bez użycia narzędzi. Tak samo jak w przypadku pozostałych trzech miejsc na SSD M.2 na płycie. Wygodę korzystania z płyty poprawia również automatyczny system zwalniania zatrzasku przy wzmacnianym złączu PCI Express 5.0 x16. Umożliwia on wyjęcie karty graficznej z płyty głównej bez sięgania palcami do końcówki slotu PCIe.



NITRO+ RX 9070 XT

Laminat karty został wzmocniony metalową płytką usztywniającą. Do zestawu jest dołączony jeszcze drugi, mocowany magnetycznie backplate, który pełni funkcję dekoracyjną. W przypadku korzystania ze złącza zasilania 12V-2x6 zasłania on wtyczkę oraz kabel biegnący do karty. Przewód prowadzi się od strony tacki płyty głównej w celu zwiększenia estetyki.



Za transfer energii cieplnej z układu graficznego do podstawy systemu chłodzenia odpowiada grafenowy termopad o grubości 0.3 mm. Zapewnia on wysoką wydajność i niskie temperatury HotSpot, nie tracąc właściwości wraz z upływem czasu. Radiator karty jest owiewany przez trzy wentylatory z podwójnym łożyskiem kulkowym. Dzięki technologii Quick Connect po odkręceniu jednej śruby można je prosto i szybko wymontować, a następnie wyczyścić. W razie potrzeby ich wymiana przebiega bez rozmontowywania karty ani utraty gwarancji.



Ceny i dostępność

Płyty główne i karty graficzne NITRO+ z serii PhantomLink wchodzą do sprzedaży z dniem dzisiejszym w następujących sugerowanych cenach producenta:

• SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT PhantomLink Edition – 989 USD

• SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT PhantomLink Polar Edition – 999 USD

• SAPPHIRE NITRO+ X870EA PhantomLink Edition – 399 USD

• SAPPHIRE NITRO+ X870EA PhantomLink Polar Edition Motherboard MSRP – 419 USD





























źródło: Info Prasowe - SAPPHIRE