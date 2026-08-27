SCUF Nemesis Pro 8K - rodzina kontrolerów do PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SCUF Gaming zaprezentował rodzinę kontrolerów SCUF Nemesis Pro 8K PC, obejmującą modele SCUF Nemesis Pro 8K PC Wireless i SCUF Nemesis Pro 8K PC Wired. Nowe kontrolery łączą częstotliwość odpytywania do 8000 Hz, drążki analogowe TMR, mechaniczne przyciski ABXY, cztery zintegrowane tylne łopatki, dwutrybowe spusty o błyskawicznej reakcji oraz zaawansowane opcje personalizacji w oprogramowaniu – dla graczy, którzy chcą wykorzystać każdą przewagę w rywalizacji. Bazująca na piętnastu latach innowacji w dziedzinie wydajnego gamingu rodzina kontrolerów Nemesis Pro 8K do PC to platforma SCUF do komputerów, zaprojektowana z myślą o precyzyjnej kontroli. Niezależnie od tego, czy gracze wybierają swobodę bezprzewodowej łączności 2,4 GHz o ultraniskim opóźnieniu, czy prostotę dedykowanego połączenia przewodowego, oba modele zapewniają szybkość, precyzję i kontrolę niezbędne podczas rywalizacji.







Dzięki ponad 160 opatentowanym innowacjom SCUF nieustannie rozwija możliwości kontrolerów, zapewniając graczom szybsze reakcje, większe możliwości personalizacji i ergonomię dopracowaną przez lata rywalizacji. Nemesis Pro 8K rozwija tę tradycję dzięki konstrukcji nastawionej na wydajność, zapewniającej błyskawiczną, równą i precyzyjną kontrolę.



Seria Nemesis Pro 8K obejmuje dwa modele, łączące najnowsze technologie SCUF stworzone z myślą o rywalizacji. Nemesis Pro 8K PC Wireless obsługuje częstotliwość odpytywania do 8000 Hz zarówno w trybie bezprzewodowym 2,4 GHz, jak i przewodowym USB-C, a Nemesis Pro 8K PC Wired zapewnia tak samo wysoką częstotliwość odpytywania przez USB-C. Oba kontrolery łączą zaawansowany sprzęt z lekką i intuicyjną aplikacją towarzyszącą, zapewniając jeszcze większe możliwości personalizacji.



Dostępność i ceny

SCUF Nemesis Pro 8K PC Wired i SCUF Nemesis Pro 8K PC Wireless będą dostępne w globalnej przedsprzedaży na stronie SCUFGaming.com oraz u wybranych partnerów handlowych od 26 sierpnia 2026 r. Kompatybilny z komputerami z systemem Windows 10 i Windows 11 model SCUF Nemesis Pro 8K PC Wired, jest dostępny od 119.99 USD, a model SCUF Nemesis Pro 8K PC Wireless – od 199.99 USD.





Kluczowe cechy i funkcje:

- Częstotliwość odpytywania do 8K: Częstotliwość odpytywania do 8000 Hz zapewnia błyskawiczną responsywność w grach na PC i umożliwia uzyskanie czasu reakcji poniżej 1 ms. Model bezprzewodowy obsługuje częstotliwość odpytywania do 8 kHz zarówno w trybie bezprzewodowym 2,4 GHz, jak i przewodowym USB-C, a model przewodowy zapewnia taką samą błyskawiczną wydajność przez USB-C.

- Drążki TMR: Drążki z magnetorezystancją tunelową zapewniają znajome odczucie tradycyjnych drążków analogowych, a jednocześnie pomagają ograniczyć zużycie mechaniczne prowadzące do dryfowania drążków, oferując płynną i precyzyjną kontrolę podczas każdej sesji.

- Mechaniczne przyciski ABXY: Mechaniczne przełączniki z aktywacją typu „klik” w przyciskach ABXY zapewniają szybkie uruchamianie, wyraźny skok i precyzyjną reakcję przy każdym kluczowym poleceniu.

- Cztery zintegrowane łopatki tylne: Cztery konfigurowalne tylne łopatki zapewniają dostęp do najważniejszych akcji pod palcami – skacz, ślizgaj się, przeładowuj i zmieniaj wyposażenie bez odrywania kciuków od drążków. Wewnętrzne łopatki można zdemontować, a w zestawie znajdują się zaślepki dla graczy preferujących konfigurację z dwiema łopatkami.

- Natychmiastowe wyzwalanie w dwóch trybach: Przełączaj się między spustami o krótkim skoku i natychmiastowej reakcji po kliknięciu, idealnymi do dynamicznych strzelanek, a analogowymi spustami o pełnym skoku, zapewniającymi precyzyjną, stopniową kontrolę w wyścigach i innych grach.

- Lekka aplikacja SCUF: Spersonalizuj zaawansowane ustawienia kontrolera za pomocą intuicyjnej, łatwej w obsłudze aplikacji na PC. Zmieniaj przypisania przycisków i łopatek, twórz i zapisuj profile, dostosowuj krzywe reakcji drążków i spustów, precyzyjnie reguluj strefy martwe oraz czułość, a także kalibruj kontroler za pomocą intuicyjnego interfejsu.

- Personalizacja SCUF: Wybierz spośród gotowych wariantów kolorystycznych i wzorów premium albo stwórz spersonalizowany kontroler w SCUF Builder, korzystając z milionów możliwych kombinacji. Dostępność może się różnić w zależności od regionu, kanału sprzedaży, SKU i terminu premiery.





















źródło: Info Prasowe - CORSAIR